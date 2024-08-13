Оздоровити печінку і шлунок можуть допомогти деякі продукти

Є продукти з протизапальними властивостями, які вкрай необхідні для зміцнення загального здоров’я та лікування різних органів, включаючи печінку та шлунок. Вони допомагають зменшити запалення, яке є ключовим фактором багатьох хронічних захворювань і проблем з травленням, і містять антиоксиданти, здорові жири та корисні сполуки, які допомагають відновлювати тканини, зменшують окислювальний стрес і покращують природні процеси загоєння організму.

Доктор Ральф Волдо назвав She finds сім продуктів, які допомагають боротися із запаленням, поліпшити роботу печінки і шлунку. Ці продукти є доступними майже весь рік, тому їх легко включити у раціон.

1. Куркума.

Куркума містить куркумін, речовину з сильними протизапальними властивостями. Куркумін допомагає зменшити запалення і може полегшити перебіг захворювання, пов’язаного із запаленням у печінці та шлунку.

«Куркума містить куркумін, потужну протизапальну сполуку. Я часто рекомендую добавки з куркумою або додавання куркуми до їжі та напоїв. Клієнти повідомляють про покращення травлення, менше болю та кращий рівень енергії», – каже Ральф Волдо.

2. Листова зелень.

Листова зелень, така як шпинат, капуста та мангольд, багата антиоксидантами та фітохімічними речовинами, які мають сильну протизапальну дію. Ці сполуки допомагають зменшити запалення в усьому тілі, в тому числі в печінці та шлунку.

«Листова зелень, зокрема, капуста та шпинат, забезпечує необхідні поживні речовини для детоксикації печінки та здоров’я клітин. Вживання їх щодня може також збільшити енергію та покращити здоров’я шкіри», – каже лікар.

3. Жирна риба.

Жирна риба містить селен та інші антиоксиданти, які допомагають боротися з окислювальним стресом і запаленням. Селен, зокрема, відіграє важливу роль у зменшенні запалення печінки та підтримці антиоксидантного захисту. За словами доктора, жирна риба з високим вмістом омега-3, наприклад лосось і сардини, зменшує запалення та підтримує здоров’я кишківника та гормонів. Омега-3 необхідні для метаболізму та настрою.

4. Йогурт і квашена капуста.

Пробіотики можуть допомогти полегшити симптоми шлунково-кишкового дистресу, такі як здуття живота, гази та діарея, які часто пов’язані із запаленням. Покращуючи травлення та моторику кишківника, пробіотики сприяють загальному комфорту та роботі шлунка.

«Пробіотики, що містяться в йогурті, кефірі, кімчі та квашеній капусті, відновлюють кишкову флору, необхідну для роботи печінки та травлення. Щоденне споживання пробіотиків може полегшити тривогу, покращити настрій та підвищити імунітет», – каже Волдо.

5. Чай з імбиром і куркумою.

Поєднання імбиру та куркуми в чаї забезпечує синергічний ефект, підсилюючи протизапальні та загоювальні властивості кожного інгредієнта. Це робить чай потужним природним засобом для підтримки детоксикації печінки, зменшення запалення шлунка та сприяння загальному здоров’ю травлення. Чай з імбиром і куркумою заспокоюють кишківник і підтримують печінку

6. Хрестоцвіті овочі.

Ці овочі містять такі антиоксиданти, як вітаміни С і Е, які допомагають нейтралізувати вільні радикали та зменшити окислювальний стрес. Це допомагає зменшити запалення та захистити тканини в печінці та шлунку.

«Хрестоцвіті овочі, такі як брокколі та брюсельська капуста, покращують детоксикацію печінки. Їхній вміст глюкозинолатів підтримує здоров’я печінки та гормонів при регулярному споживанні», – твердить доктор.

7. Оливкова олія першого віджиму.

Оливкова олія першого віджиму славиться численними перевагами для здоров’я, зокрема, протизапальними властивостями та позитивним впливом на здоров’я печінки та шлунка.

«Оливкова олія першого віджиму містить олеїнову кислоту, протизапальний жир, який сприяє травленню та захищає слизову оболонку кишківника. Використання оливкової олії замість інших жирів допомагає зменшити запалення в кишківнику та організмі», – Ральф Волдо.