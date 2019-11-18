Сім'я з Львівщини потрапила у ДТП на Закарпатті: травми отримали 2 дорослих та 4 дітей

Унаслідок ДТП травмувалася сім'я з Львівщини

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 17 листопада, вранці у с. Верхні Ворота, Воловецького району, що на Закарпатті. Водій автомобіля Opel, мешканець Львівщини, не впорався з керуванням і в'їхав у автомобіль Mercedes, який був припаркований. Внаслідок ДТП шістьох пасажирів Opel, серед яких четверо дітей, госпіталізували. Також у реанімацію доставили 41-річного пішохода, який у момент зіткнення перебував позаду автомобіля Mercedes.

«Близько 7:00 до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими у селі Верхні Ворота, Воловецького району. Правоохоронці з’ясували, що 40-річний водій автомобіля Opel, мешканець Львівщини, рухаючись правою стороною дороги, не врахував дорожньої обстановки і зіткнувся з припаркованим автомобілем Mercedes Sprinter», – повідомили у відділі комунікації поліції в Закарпатській області.

Фото ГУ Нацполіції у Закарпатській області

Унаслідок ДТП постраждав 41-річний мешканець Міжгірського району, який у той момент перебував позаду припаркованого автомобіля Mercedes. Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення місцевої лікарні. Шістьох пасажирів Opel, серед яких чотири дитини віком від 7 до 15 років, доставили до місцевої лікарні.

У поліції Закарпатської області ZAXID.NET повідомили, що в автомобілі Opel їхала сім‘я – чоловік, жінка та 4 дітей. Всі вони мешканці Львівщини. Усіх їх госпіталізували. Проте загрози їхньому життю немає.

Водія, який скоїв ДТП, перевірили на стан алкогольного сп’яніння. За висновками лікарів, він був тверезий.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини автопригоди. Попередня правова кваліфікація — стаття 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими).