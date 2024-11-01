Журналісти помітили робітників на території маєтку Артура Лазаренка

Син колишнього керівника Служби безпеки України Івана Баканова Артур Лазаренко придбав землю на Київщині втричі дешевше за собівартість. На цій ділянці 27-річний чоловік добудовує маєток площею близько 300 м2. Про це ідеться в розслідуванні програми «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»), опублікованому 1 листопада.

Журналісти з’ясували, що у 2021 році Лазаренко став власником земельної ділянки площею майже 10 соток з недобудованим маєтком в елітній частині села Ходосівка на Київщині. У договорі купівлі-продажу йдеться, що земля покупцеві обійшлася у 455 тис. грн (17 тис. доларів за курсом 2021 року). Натомість попередня власниця цієї ділянки купила її за 1,4 млн грн (50,2 тис. доларів), що втричі більше, ніж заплатив син тодішнього голови СБУ. Журналісти намагалися звʼязатися з жінкою, однак на дзвінки й повідомлення вона не відповіла.

Експерти із нерухомості пояснили журналістам, що часто у договорах купівлі-продажу уникають реальних цін, щоб сплатити менше податків до бюджету.

«Схеми» помітили на території маєтку Артура Лазаренка робітників. Імовірно, там завершують ремонтні та оздоблювальні роботи.

Журналісти «Схем» намагалися поспілкуватись з Лазаренком, однак знайдені його номери телефонів були відключені. На запити журналістів також не відповів Іван Баканов.

Уже після публікації матеріалу Артур Лазаренко надіслав журналістам свій коментар. Він заявив, що придбав все «у повній відповідності до чинного законодавства у легальний спосіб, придбання підтверджені відповідними оцінками», а також повідомив, що має «всі необхідні дозвільні документи на будівництво будинку площею 219 м2».

«Витрати на нерухомість пояснив так: “я не один рік працюю, не маю спільного побуту з батьками та не проживаю разом з ними, маю легальні доходи та кредитні зобов'язання, що дозволили мені здійснити згадане придбання та ведення будівельних робіт”. Він повідомив, що наразі будинок не введений в експлуатацію, він в ньому не проживає», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання «Українська правда» повідомило, що колишній голова СБУ Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення влаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ, де він продовжує працювати донині. У пресслужбі СБУ підтвердили, що Лазаренко був прийнятий на службу в період, коли Іван Баканов очолював відомство.