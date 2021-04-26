Сергія Нікішина побили та розбили йому камеру

У суботу, 24 квітня, близько 22-ї години у ресторані, що розташований в с. Лагодів біля Бродів, виник конфлікт. Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомила депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук. За її словами, під час інциденту власник закладу – син голови Бродівської ОТГ – Іван Белей, побив її чоловіка, а також журналіста місцевого телеканалу «Броди Online» Сергія Нікішина та розбив його відеокамеру.

За її словами, конфлікт виник, коли вона разом зі своїм чоловіком Віталієм Кравчуком та журналістом місцевого телеканалу «Броди Online» Сергієм Нікішином прибули в готельно-ресторанний комплекс «Колиба», де, за їхньою інформацією, попри карантинні обмеження, відбувається святкування.

У коментарі ZAXID.NET Сергій Нікішин розповів, що до нього надійшла інформація, що в ресторанному комплексі в с. Лагодів відбувається святкування. Він зазначив, що в момент, коли він прибув на місце, в закладі горіло світло. Пізніше світло у приміщенні вимкнули.

«Я, як журналіст, приїхав на місце з камерою, щоби перевірити цю інформацію. Також туди прибула депутатка міськради Ольга Кравчук, її чоловік та брат її чоловіка. Ми не заходили ні на територію, ні всередину закладу. Нас перепинив охоронець і заборонив заходити на територію. Я показав охоронцеві своє посвідчення. Він його забрав і пішов всередину. До нас вийшов власник і, нічого не пояснюючи, почав завдавати ударів, кричати, нецензурно висловлюватися», – розповів Сергій Нікішин.

Він розповів, що спочатку чоловік, який вийшов до них із закладу, вдарив кілька разів Віталія Кравчука та вибив у нього з рук телефон.

«Спочатку він декілька разів ударив Кравчука. Потім побачив, що я знімаю на камеру, почав до мене кричати нецензурно, кулаком вибив камеру, вона впала на землю. Тоді ще ногою копнув її. Потім двоє охоронців попід руки відвели мене до дороги», – розповів Нікішин.

Він розповів, що, коли через деякий час повернувся на місце конфлікту, то відеокамери не знайшов. На землі були тільки дрібні деталі від неї. Також йому не повернули журналістського посвідчення.

За словами Нікішина, вартість розбитої відекамери Panasonic HC-X1000 становить 60 тис. грн. Також до камери була прикріплена радіосистема до мікрофона Sennheiser, вартістю 27 тис. грн.

Чоловіком, який бився та лаявся, виявився власником «Колиби» – 36-річним Іваном Белеем, сином голови Бродівської ОТГ Анатолія Белея. Сергій Нікішин зняв побої. За попереднім висновком експерта, у нього забої м'яких тканин. Також він звернувся із заявою до поліції.

У поліції підтвердили інформацію про інцидент і вже відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста. Наразі триває перевірка.

«25 квітня о 4:40 до поліції з заявою про перешкоджання професійній діяльності звернувся 24-річний житель міста Броди, журналіст-оператор місцевої телерадіокомпанії. За словами заявника, з ним вчинили конфлікт працівники одного з закладів громадського харчування, розташованого у Бродах, під час того як він здійснював відеофіксацію порушення у закладі карантинних вимог. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України», – повідомили у поліції.

Ольга Кравчук повідомила, що під час інциденту Іван Белей кілька разів вдарив її чоловіка: спочатку кулаком в обличчя, а також ногою по спині та в живіт. Під час цього у нього з рук випав телефон, яким він знімав відео. Телефон йому не повернули. Чоловік також звернувся до поліції із заявою.

«Такі дії Івана Белея підтверджують, що заклад працював, бо інакше він би надав інформацію, і ще би нас на сміх виставив... Але він, можливо, злякався оприлюднення і вирішив фізично з нами розібратися і знищити докази», – зазначила Ольга Кравчук.

Наразі ZAXID.NET не вдалося отримати коментар Івана Белея щодо цієї ситуації.

Зазначимо, що, за інформацією YouControl, Белей Іван Анатолійович є засновником та керівником фермерського господарства «Лагодів».