Син екс-президента України Віктора Януковича Олександр Янукович написав листа генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій, у якому, серед іншого, висловив готовність до допиту у кримінальному провадженні у справі про ухилення від сплати податків на суму орієнтовно 40 млн грн. Скан-копію відповідного листа оприлюднив речник Олександра Януковича Юрій Кірасір у понеділок, 26 липня.

Зокрема, у зверненні Олександра Януковича зазначається, що ще у 2014 році Генпрокуратура України поінформувала Раду ЄС про розпочате 8 травня 2014 року кримінальне провадження, у якому йому «начебто повідомлено про підозру» у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей ККУ, зокрема – привласнення або рострата майна, ухилення від сплати податків і службове підроблення. За словами Януковича-молодшого, дотепер це провадження не закрито і не передано в суд, хоча з 2019 року у його рамках не відбувається жодних дій. Йдеться про справу компанії «Артемівськ Вайнері». За його інформацією, досудове слідство у цій справі спочатку проводили слідчі Генпрокуратури, а потім його передали до Головного слідчого управління Національної поліції.

Янукович-молодший заявив, що будь-коли і будь-яких злочинних дій він не вчиняв. Серед іншого, він зазначив, що востаннє це провадження зупинили у 2019 році, «і відтоді жодної слідчої дії, спрямованої на збирання доказів, у ньому не вчинялось», і що слідство і прокурори, зупиняючи провадження у зв'язку з розшуком Олександра Януковича, «стверджують, що начебто виконані усі можливі та необхідні слідчі дії».

«Так у чому тоді справа? Якщо Ваші [Венедіктової] підлеглі кажуть правду, то зобов’язані передати справу до суду, а якщо ні – мають її закрити», – переконаний син Віктора Януковича.

Він стверджує, що прокурори не зробили жодної спроби зв’язатися з ним або направити міжнародний запит щодо його допиту до уповноважених органів держави його перебування «за сім років» (у листі зазначена адреса у Санкт-Петербурзі, РФ).

«Нічого не заважало прокурорам з’ясувати у мене всю інформацію, яка, на їхню думку, необхідна для завершення розслідування. Укотре підтверджую, я готовий надавати слідчим та прокурорам покази», – йдеться у зверненні Януковича-молодшого до Венедіктової.

Він вимагає, серед іншого, забезпечити дотримання прокурорами розумного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, у тому числі при прийнятті остаточного рішення про закриття справи або її передання до суду, шляхом встановлення для них місячного строку для прийняття одного з таких рішень.

Також син екс-президента, серед іншого, зазначив, що для інформування вищих посадових осіб держави про стан дотримання прав людини органами прокуратури, копію цього звернення було направлено на ім’я президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Нагадаємо, 9 червня цього року суд ЄС анулював старі санкції проти Олександра Януковича. На думку Суду ЄС, Рада ЄС не мала достатніх доказів того, що Віктор та Олександр Януковичі мали доступ до адекватного правового захисту під час кримінального провадження в українських органах судової влади.

Водночас нові санкції проти Олександра Януковича та його батька продовжать діяти до березня 2022 року.