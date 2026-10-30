На цвинтарі залишилося лише 30 місць для подвійних поховань

У Чернівцях депутати міської ради не погодили викуп однієї із земельних ділянок для розширення Центрального кладовища за понад 11 млн грн. Під час сесії, 29 жовтня, проєкт рішення про відмову від викупу обранці підтримали одноголосно. Водночас місць на цвинтарі залишилося мало – близько 30 ділянок для подвійних поховань.

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У міськраді Чернівців вважають, що вартість землі завищена, повідомляє «Суспільне.Чернівці». Йдеться про 0,4 гектара. Власник пропонує продати ділянку по 275 тис. грн за одну сотку. Натомість землевпорядники міської ради оцінили ділянку в 70 тис. грн.

Ділянка розташована у селі Коровія поруч із Центральним кладовищем. За словами директорки Чернівецького міського департаменту урбаністики Мар'яни Гаврилици, раніше також відмовляли у викупній ціні у розмірі 7 млн грн. Перед винесенням проєкту на сесію міська рада зверталася до Всеукраїнської спілки оцінювачів землі, щоб перевірити вартість цієї ділянки.

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«Спілка зробила рецензію на звіт про експертну грошову оцінку від власника ділянки й вказала, що звіт виконаний неякісно, не відповідає нацстандарту №1, і там свідомо завищена ціна», – розповіла Мар’яна Гаврилица.

Водночас у 2025 році сусідню ділянку біля кладовища міська рада викупила за 70 тис. грн. Після ухвалення цього рішення рада може подати позов до суду, який має встановити остаточну вартість землі.

За словами адвоката власника ділянки Георгія Фортуни, землю не відмовляються продати, але хочуть це зробити за справедливою ринковою ціною.

«Чому на аукціоні земля оцінюється по 800 грн за 1 м2, а йому пропонуєте по 15 грн? Домовитися – це коли обидві сторони дійшли до спільного знаменника. А не надиктувати умови і намагатися всіляко, навіть за допомогою суду, схилити людину, примусити», – розповів Георгій Фортуна.

За словами Мар’яни Гаврилици, переговори тривали упродовж року, власнику пропонували ділянки для обміну – площа на площу, однак чернівчанин відмовився. Оскільки сторони не дійшли згоди щодо вартості землі, після рішення міськради питання розглядатимуть у суді. Щоб подати позов, представники влади мають місяць.