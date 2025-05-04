Міністр закордонних справ Угорщини сказав, що Києву потрібно обирати відповідний тон

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у суботу, 3 травня, заявив, що президенту Володимиру Зеленському треба змиритися з думкою, що угорці мають право втручатися у питання вступу України до ЄС й Києву потрібно обирати відповідний тон.

Сійярто, реагуючи на критику Зеленського щодо блокування вступу України до ЄС, заявив, що Київ має зважати на думку Угорщини.

«Зеленський має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС. Адже факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон», – йдеться у його дописі.

Зазначимо, що в суботу президент України під час спілкування з журналістами розповів, що відкриття трьох кластерів у переговорах з Євросоюзом підтримають усі країни-члени ЄС, окрім однієї – Угорщини. Він також додав, що 70% угорців підтримують вступ України до Євросоюзу та політика уряду Угорщини не відповідає настроям громадян.

«Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан – ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Зрештою, ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що все одно люди там за Україну», – зауважив Зеленський.

У неділю, 4 травня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на слова Зеленського.

«Президент Зеленський звернувся вчора до угорського народу. Пане президенте! Те, що думає угорський народ, не вирішує ні президент у Києві, ні бюрократи в Брюсселі», – написав він.

При цьому Орбан наголосив, що без Угорщини немає вступу України до ЄС.

«Кожен угорець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Так у нас заведено», – додав прем'єр.

Нагадаємо, у березні Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті. За його словами, саме тому вони блокують приєднання України до Європейського Союзу.