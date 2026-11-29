Оксана Хвостенко не вважає, що Меркушина перед нею вибачилася

Українська біатлоністка Олександра Меркушина публічно вибачилася за свої емоційні висловлювання після одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті (Фінляндія). 21-річна спортсменка визнала, що неправильно винесла особисті переживання на загал, а також попросила вибачення у головної тренерки збірної України Оксани Хвостенко та старшого тренера Ігоря Ярмоша.

Скандал, нагадаємо, розгорнувся після виступу Меркушиної в одиночному міксті, де українка використала дев'ять додаткових патронів та двічі проходила штрафне коло. Після фінішу біатлоністка в прямому ефірі емоційно висловилася про ситуацію всередині команди, зокрема озвучивши претензії до тренерського штабу.

У своєму новому зверненні Олександра наголосила, що шкодує про наслідки інтерв'ю, яке спричинило додаткове напруження в біатлонній спільноті. Вона також перепросила перед командою та тренерами за те, що через її слова до обговорення опинилися втягнуті інші люди.

Водночас спортсменка підкреслила, що не має претензій до Федерації біатлону України. За її словами, різка реакція була пов'язана із захистом родини, до якої вона дуже чутливо ставиться. Також Меркушина визнала необхідність контролювати емоції та відповідальніше поводитися під час публічних виступів.

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Біатлоністка пообіцяла, що надалі питання, які стосуються команди та її внутрішньої роботи, обговорюватимуться без винесення на загал. Олександра також заявила, що зробила висновки з цієї ситуації та хоче повернутися до звичного образу відкритої, позитивної й енергійної спортсменки.

На тлі вибачень Меркушиної свою позицію щодо конфлікту озвучила й головна тренерка жіночої збірної України Оксана Хвостенко. В інтерв'ю Biathlon.com.ua вона заявила, що не розуміє звинувачень на свою адресу, оскільки сестри Меркушини готувалися до сезону окремо від основної команди під керівництвом батька.

За словами наставниці, спортсменки мали необхідні умови для підготовки та могли отримувати допомогу від медичного персоналу збірної за потреби. Хвостенко також вважає, що емоційна реакція Олександри могла бути пов'язана з невдалим виступом у гонці та пошуком причин результату поза власними діями.

«Якщо є якісь проблеми, то вони повинні спочатку всередині команди всі проговорюватись і вирішуватись, а вже потім можна це виносити з команди», – наголосила Хвостенко.

Тренерка зазначила, що ситуація виявилася неприємною для всіх причетних, зокрема для наставників та Федерації. Водночас вона закликала спортсменок стримувати емоції та запевнила, що тренерський штаб готовий продовжувати роботу й допомагати біатлоністкам.

«Ми працюємо всі на один результат. Тому хочеться, щоб дівчата себе опанували і зрозуміли, що їм ніхто поганого нічого не хоче», – сказала головна тренерка жіночої команди збірної України.

Оксана Хвостенко також не виключила, що в разі необхідності сестри Меркушини можуть виступати на етапах Кубка IBU. Вона вважає, що такі змагання можуть допомогти спортсменкам набрати очки, відновити впевненість і покращити свої результати. Якщо ж біатлоністки не зможуть виступати окремо від батька-тренера, такий варіант, за словами наставниці, також доведеться розглядати.