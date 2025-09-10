Лікарня на Волині провела тендер із закупівлі реабілітаційного комплексу для тренування ходьби

Володимирське медоб’єднання уклало контракт на придбання роботизованого обладнання для реабілітації за 20,5 млн грн. Тендер виграла столична фірма «Медгарант», яка фігурувала у скандалах про завищення цін. Про це повідомив центр журналістських розслідувань «Сила правди» у середу, 10 вересня.

У червні 2025-го комунальне підприємство «Володимирське територіальне медичне об’єднання» оголосило тендер на закупівлю роботизованого реабілітаційного комплексу для тренування ходьби за 21,3 млн грн з бюджету Євросоюзу. Його призначення – відновлення функції ніг.

На відкриті торги прийшли двоє учасників з Києва: товариства з обмеженою відповідальністю «Медгарант» та «Крейксмент». Перше запропонувало придбати товар за 20,5 млн грн, що на 807 тис. грн менше, ніж очікувана вартість. А друге, «Крейксмент», скинуло ціну лише на 7 тис. грн. Відтак замовник підписав угоду із «Медгарантом» 5 вересня цього року.

Згідно з технічними вимогами, комплекс для навчання й тренування ходьби, який купує Володимирське медоб’єднання, повинен мати можливість адаптувати ортези під анатомічні особливості пацієнта, також ця система повинна мати інтерактивні вправи та візуальний зворотний зв’язок, а ще інструменти для збору, обробки й аналізу результатів тренування. Крім того, повинен бути пандус для заїзду крісла колісного, а ще – електроживлення та система звукових сигналів на випадок непередбачених ситуацій.

У ціну замовлення входить вартість доставки, монтажу та запуску обладнання. Гарантійний термін – не менше як рік. З договору відомо, що ТОВ «Медгарант» постачатиме обладнання з Китаю та купуватиме його за свій кошт, а гроші йому повернуть на підставі рахунку та видаткової накладної. Так, поставити обладнання мають до 31 грудня 2025 року.

Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouСontrol, компанія «Медгарант» зʼявилася майже 23 роки тому в Києві, основний вид її діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Директором є Артур Жулінський, а власником – Олександр Островський. Згідно з даними системи Рrozorro, компанія з 2016 року отримала від бюджетних організацій 1364 замовлення на понад 4 млрд грн.

За інформацією журналістів, свого часу фірму пов’язували з оточенням народної депутатки 8-го скликання від «Опозиційного блоку» Тетяни Бахтєєвої. У медіа це підприємство неодноразово згадують у зв’язку із завищенням цін. Зокрема, у 2017 у Харкові місцева обласна лікарня нібито суттєво переплатила за рентген-систему. У 2022-му видання «Наші гроші» писало, як Волинський центр онкології придбав у «Медгаранта» за понад 9 млн грн мамографічну цифрову систему.