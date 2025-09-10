Лікарня на Волині замовила у скандальної фірми обладнання на 20,5 млн грн
Переможець тендеру фігурував у скандалах про завищення цін
Володимирське медоб’єднання уклало контракт на придбання роботизованого обладнання для реабілітації за 20,5 млн грн. Тендер виграла столична фірма «Медгарант», яка фігурувала у скандалах про завищення цін. Про це повідомив центр журналістських розслідувань «Сила правди» у середу, 10 вересня.
У червні 2025-го комунальне підприємство «Володимирське територіальне медичне об’єднання» оголосило тендер на закупівлю роботизованого реабілітаційного комплексу для тренування ходьби за 21,3 млн грн з бюджету Євросоюзу. Його призначення – відновлення функції ніг.
На відкриті торги прийшли двоє учасників з Києва: товариства з обмеженою відповідальністю «Медгарант» та «Крейксмент». Перше запропонувало придбати товар за 20,5 млн грн, що на 807 тис. грн менше, ніж очікувана вартість. А друге, «Крейксмент», скинуло ціну лише на 7 тис. грн. Відтак замовник підписав угоду із «Медгарантом» 5 вересня цього року.
Згідно з технічними вимогами, комплекс для навчання й тренування ходьби, який купує Володимирське медоб’єднання, повинен мати можливість адаптувати ортези під анатомічні особливості пацієнта, також ця система повинна мати інтерактивні вправи та візуальний зворотний зв’язок, а ще інструменти для збору, обробки й аналізу результатів тренування. Крім того, повинен бути пандус для заїзду крісла колісного, а ще – електроживлення та система звукових сигналів на випадок непередбачених ситуацій.
У ціну замовлення входить вартість доставки, монтажу та запуску обладнання. Гарантійний термін – не менше як рік. З договору відомо, що ТОВ «Медгарант» постачатиме обладнання з Китаю та купуватиме його за свій кошт, а гроші йому повернуть на підставі рахунку та видаткової накладної. Так, поставити обладнання мають до 31 грудня 2025 року.
Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouСontrol, компанія «Медгарант» зʼявилася майже 23 роки тому в Києві, основний вид її діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Директором є Артур Жулінський, а власником – Олександр Островський. Згідно з даними системи Рrozorro, компанія з 2016 року отримала від бюджетних організацій 1364 замовлення на понад 4 млрд грн.
За інформацією журналістів, свого часу фірму пов’язували з оточенням народної депутатки 8-го скликання від «Опозиційного блоку» Тетяни Бахтєєвої. У медіа це підприємство неодноразово згадують у зв’язку із завищенням цін. Зокрема, у 2017 у Харкові місцева обласна лікарня нібито суттєво переплатила за рентген-систему. У 2022-му видання «Наші гроші» писало, як Волинський центр онкології придбав у «Медгаранта» за понад 9 млн грн мамографічну цифрову систему.