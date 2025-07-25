Українські мітингувальники у Варшаві під час протесту проти ухваленого закону про НАБУ і САП

Підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП відкрив простір для деструктивних наративів, які можуть негативно вплинути на громадську думку в країнах Європи. Зокрема, скандал навколо ухвалення законопроєкту впливає на збір підписів під петицією за вступ України до Євросоюзу, повідомила громадська ініціатива «Голка».

Зазначається, що в червні активісти спільноти Strichka, які займаються адвокацією інтересів України за кордоном, розпочали збір підписів європейських громадян на прискорений вступ України до ЄС. Петицію, яку мають до кінця 2025 року підписати мільйон європейців, передадуть до Європарламенту як політичний сигнал, що громадяни ЄС хочуть бачити Україну в союзі якомога швидше.

Втім, за даними «Голка», новий закон про суттєве обмеження повноважень НАБУ і САП спонукає активістів переглядати адвокаційну кампанію в Європі.

Скасувати закон №12414 вимагають представники українських об’єднань у різних країнах, чим починають користуватися проросійські сили в Європі. Зокрема, за інформацією мережі українських асоціацій в Італії NAU, що відповідає за кампанію збору підписів в Італії, у країні активізувалися проросійські політики, які почали звинувачувати українську владу диктатурі та закликати не надавати військову допомогу Україні.

«Відкрився простір для поширення деструктивних наративів – про нібито “нездатність України до реформ”, “імітацію боротьби з корупцією”, “невідповідність європейським стандартам”. Такі меседжі активно використовуються проросійськими силами й можуть негативно вплинути на громадську думку в країнах ЄС, зокрема в Італії, де російська пропаганда і так має серйозний вплив на суспільство», – повідомив співавтор петиції Андрій Подольский.

Протести проти підписання закону №12414 пройшли також у Варшаві. За даними голови ініціативи «Євромайдан-Варшава» Наталії Панченко, організація отримує численні запити від європейських партнерів з вимогою пояснити ситуацію, що підриває імідж України.

«Наявність ефективних і незалежних антикорупційних органів – таких як НАБУ та САП – є фундаментальною умовою довіри до України. Саме тому ухвалення цього закону, а особливо спосіб і швидкість, із якими це було зроблено, викликають глибоке занепокоєння. Це підриває імідж України як країни, що впевнено прямує шляхом реформ, і створює бар’єри для подальшої адвокаційної діяльності в умовах війни», – повідомила вона.

Крім того, протести відбулися в Німеччині. У Данії українські громадські організації «Українські діалоги» та Асоціація українців Данії написали відкритого листа президентові України і парламентарям із закликом скасувати закон.

Водночас в Угорщині, де роспропаганда активно просуває образ диктатури в Україні, протести та ухвалення закону проти НАБУ і САП не набули широкого розголосу, повідомила парламентська представниця української меншини в Угорщині Ліліана Грекса.

На тлі цього Світовий Конгрес українців звернувся до президента України Володимира Зеленського та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з офіційним листом. У документі підписанти просять надати роз’яснення щодо мотивів ухвалення цього закону.

Нагадаємо, 22 липня депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №12414, який надає Генпрокурору повноваження впливати на діяльність антикорупційних органів та фактично ліквідує незалежність НАБУ і САП. Попри протести у низці міст України Володимир Зеленський таки підписав документ.

У своєму зверненні Володимир Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». Того ж дня на тлі чергових акцій протесту Зеленський анонсував законопроєкт щодо незалежності антикорупційних органів.

24 липня у Верховній Раді депутати від чотирьох партій зареєстрували новий законопроєкт №13531, який передбачає скасування положень документа №12414. Того ж дня Зеленський погодив текст свого законопроєкту №13533 та вніс його до Верховної Ради. Законопроєкт розглянуть у четвер, 31 липня.

У чому полягає компроміс законопроєкту Зеленського щодо САП і НАБУ, можна дізнатися тут.