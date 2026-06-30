Реєстраторка незаконно переписала 2,7 га на території заказника «Торфовище Білогорща»

Державну реєстраторку Белзької міськради Наталію Лободинець судитимуть за переоформлення на приватну компанію 2,7 га на території заказника «Торфовище Білогорща» Львівської громади.

Як повідомили у вівторок, 30 червня, у поліції та прокуратурі Львівщини, обвинувальний акт стосовно 33-річної державної реєстраторки, через дії якої з комунальної власності Львівської громади вибула земельна ділянка природно-заповідного фонду загальною площею понад 2,7 га передали до суду.

«За даними слідства, підозрювана, знаючи про наявність у Державному реєстрі речових прав арешту вказаної земельної ділянки, накладеного Залізничним районним судом, безпідставно припинила його. Підставою для цього вона вказала ухвалу Галицького районного суду, яка стосувалася скасування іншого арешту в межах іншого кримінального провадження, який взагалі не був зареєстрований у Державному реєстрі», – повідомили в прокуратурі.

У подальшому реєстраторка зареєструвала право власності на земельну ділянку за приватним товариством, що здійснює діяльність у сфері транспорту. Унаслідок таких дій Львівська територіальна громада втратила землі вартістю майже 22 млн грн.

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Державній реєстраторці інкримінують несанкціоновану зміну інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, умисне невиконання судового рішення та зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 ККУ).

Раніше повідомлялося про махінації із 2,7 га на території заказника «Торфовище Білогорща», до яких причетна державна реєстраторка Белзької міськради Наталія Лободинець. Також її підозрюють у справі незаконної приватизації 2 га у Зимній Воді, оборудках щодо незаконного розширення ресторану в центрі Львова.