Скандальну реєстраторку судитимуть за оформлення на приватну фірму частини «Торфовища Білогорща»
Наталія Лободинець не вперше фігурує у земельних оборудках
Державну реєстраторку Белзької міськради Наталію Лободинець судитимуть за переоформлення на приватну компанію 2,7 га на території заказника «Торфовище Білогорща» Львівської громади.
Як повідомили у вівторок, 30 червня, у поліції та прокуратурі Львівщини, обвинувальний акт стосовно 33-річної державної реєстраторки, через дії якої з комунальної власності Львівської громади вибула земельна ділянка природно-заповідного фонду загальною площею понад 2,7 га передали до суду.
«За даними слідства, підозрювана, знаючи про наявність у Державному реєстрі речових прав арешту вказаної земельної ділянки, накладеного Залізничним районним судом, безпідставно припинила його. Підставою для цього вона вказала ухвалу Галицького районного суду, яка стосувалася скасування іншого арешту в межах іншого кримінального провадження, який взагалі не був зареєстрований у Державному реєстрі», – повідомили в прокуратурі.
У подальшому реєстраторка зареєструвала право власності на земельну ділянку за приватним товариством, що здійснює діяльність у сфері транспорту. Унаслідок таких дій Львівська територіальна громада втратила землі вартістю майже 22 млн грн.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Державній реєстраторці інкримінують несанкціоновану зміну інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, умисне невиконання судового рішення та зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 ККУ).
Раніше повідомлялося про махінації із 2,7 га на території заказника «Торфовище Білогорща», до яких причетна державна реєстраторка Белзької міськради Наталія Лободинець. Також її підозрюють у справі незаконної приватизації 2 га у Зимній Воді, оборудках щодо незаконного розширення ресторану в центрі Львова.