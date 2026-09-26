Витрати на значні суми або, навпаки, борги членів родини впливають на призначення субсидії

У жовтні стартує опалювальний сезон, а це означає, що українці зможуть отримати більші субсидії на оплату комунальних послуг. Раніше ZAXID.NET писав, кому і в які терміни потрібно написати нову заяву на призначення субсидії у ПФУ. Та є категорії людей, яким взагалі можуть відмовити в наданні субсидії або скасувати вже призначені виплати, йдеться на сайті Факти ICTV.

Витрати й борги мають значення

Під час призначення субсидії Пенсійний фонд враховує доходи домогосподарства – для цього подається відповідна декларація. Та, окрім того, оцінюється загальний майновий стан родини: чим вона володіє, які великі покупки робить тощо.

Відмовити в субсидії можуть домогосподарству, в якого:

площа квартири перевищує 130 м², а будинку – 230 м²; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

у власності є авто віком до п’яти років або ж більше одного транспортного засобу віком до 15 років;

у повнолітніх членів домогосподарства немає доходів або їхній середньомісячний дохід є меншим за мінімальну зарплату, а також за них недостатньо сплачено єдиний соціальний внесок;

член домогосподарства перебував за кордоном сукупно понад 60 днів;

протягом року перед зверненням за субсидією була придбана нерухомість, транспортний засіб, цінні папери тощо на суму понад 100 тис. грн;

є прострочена понад три місяці заборгованість за комуналку на суму понад 680 грн;

не повернуто надміру виплачену субсидію за попередні періоди;

заборгованість з аліментів понад три місяці;

у власності родини є більше одного житлового приміщення;

на банківських депозитах є понад 100 тис. грн;

протягом року перед зверненням придбано валюту або банківські метали на суму понад 50 тис. грн;

житло, на яке оформлюється субсидія, здається в оренду внутрішньо переміщеній особі, яка отримує допомогу на оплату оренди.

Нагадаємо, щоб субсидію на опалювальний період призначили з 1 жовтня, звернутися із заявою у ПФУ потрібно не пізніше 30 листопада.