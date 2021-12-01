Буковель – найбільший гірськолижний курорт України, розташований у Івано-Франківській області, неподалік Яремчі. На території курорту розміщені понад 20 готелів, вартість проживання у яких починається від 500 грн, ресторани, штучне озеро, відпочинковий комплекс із басейнами й SPA-процедурами.
Для туристів облаштовані 63 гірськолижні траси, 16 витягів, гірськолижна та сноуборд-школа та сноупарк. Скіпаси тут пропонують купити від 200 грн, орендувати спорядження – від 140 грн. Взимку в Буковелі можна прогулятися на собачих упряжках, взяти на прокат квадроцикл, снігохід, скутер тощо.
Актуальну погоду на курорті можна переглянути на веб-камері.
Драгобрат – найбільш високогірний гірськолижний курорт України, розташований на Закарпатті. Для відпочинку можна зупинитися у готелях, туристичних комплексах, котеджах та приватних садибах, що розташовані неподалік витягів. Ціни на житло в Драгобраті починаються від 600 грн.
Тут облаштовані гірськолижні траси різної складності, бугельні, крісельні та навчальні підйомники. Вартість підйому – від 50 грн для дорослих, від 25 грн для дітей.
До послуг туристів також прокат спорядження (від 80 грн) та санчат, лижна школа, снігоходи, квадроцикли, фрі-райд тури тощо.
Актуальну погоду на курорті можна переглянути на веб-камері.
Славське – курортне селище на Львівщині, де розташовані кілька гірськолижних курортів. Вартість житла у Славському починається від 150 грн, підйом на гору Тростян коштує від 210 грн у обидві сторони, тож дешевше буде придбати абонемент від 530 грн на весь день.
Орендувати лижі на весь день коштує 70 грн, сноуборд – 80 грн. Тут можна покататись на трасах різної складності, навчитись кататись із інструктором, покататися на квадроциклі, снігоходах, санчатах,
Актуальну погоду на курорті можна переглянути на веб-камері.
«Захар Беркут» – туристичний комплекс у Волосянці, за 8 км від Славського. На курорті прокладено 9 км трас різної складності, крісельний витяг, три бугельні витяги та навчальний витяг для дітей і початківців. На прокат можна взяти все необхідне спорядження (200 грн), а також пройти навчання в лижній школі. Скіпаси на весь день коштують від 800 грн.
Плай – гірськолижний комплекс на Львівщині, розташований неподалік траси Київ – Чоп. У межах курорту розташовані переважно приватні садиби та котеджі, де можуть поселитися туристи. Вартість проживання починається від 300 грн.
До послуг відпочивальників пропонують шість основних трас крісельний (від 110 грн) та бугельний підйомники (від 90 грн), прокат лиж та сноуборда (від 250 грн), послугу нічного катання, сноупарк, лижну школу
Актуальну погоду на курорті можна переглянути на веб-камері.
Пилипець – курорт на Закарпатті, розташований на Боржавських полонинах. Курорт відомий лижними трасами на схилах Боржавського хребта різної складності, канатними витягами (від 30 грн за підйом). Забронювати житло тут можна від 150 грн за ніч, а орендувати лижі тут можна за 100 грн. Туристам також пропонують додаткові послуги – екскурсії до джерел мінеральних вод або на водоспад «Шипіт», купання в чанах.
Актуальну погоду на курорті можна переглянути на веб-камері.
Красія – гірськолижний курорт, розташований на однойменній горі на Закарпатті. На горі облаштовані крісельні одно-, дво- та чотиримісні підйомники, два бугельні підйомники і приватний навчальний витяг.
Саме на Красії розташована найдовша гірськолижна траса України протяжністю понад 3,5 км. Загалом усі траси пологі й підійдуть як для початківців, так і для досвідчених лижиків.
До послуг туристів – оренда спорядження (від 150 грн), спа-тури, готелі та ресторани.
Актуальну погоду на курорті можна переглянути на веб-камері.
Косів – гірськолижний курорт у Івано-Франківській області. Лижна траса розташована за 2 км від Косіва, що туристичним центром Національного парку «Гуцульщина».
На території курорту є дві траси швидкісного спуску, траса спеціального слалому, слалому-гіганту та траса зі штучним покриттям. Підйом на бугельному підйомнику коштує від 50 грн. За таку ж суму можна орендувати лижі та сноуборди, або ж найняти інструктора.
До послуг туристів пропонують катання на санчатах, сауни, проживання у приватних будинках (від 100 грн).
Мигово – лижний курорт у Чернівецькій області. Для туристів на курорті доступні різні траси загальною довжиною 3 км (від 40 грн за один підйом). Поруч із витягами розташовані готелі, проживання в яких коштує від 250 грн, ресторани, колиби, сауни, відкриті басейни, канатний парк та ковзанка.
Тут можна взяти на прокат спорядження (від 150 грн) та скористатися послугами лижної школи та інструктора.
Актуальну погоду на курорті можна переглянути на веб-камері.
Подобовець – гірськолижний курорт на Закарпатті, розташований поблизу однойменного села. На курорті для туристів пропонують проживання на базах відпочинку, невеликих готелях та приватних садибах, відпочинок у лазні та саунах, ресторани, кінні прогулянки, катання на санях та інші розваги.
Для катання тут розташовані декілька трас різного рівня складності, включно з навчальною, чотири бугельні витяги (від 50 грн) та один підйомник для дітей (від 25 грн). Відпочивальники можуть орендувати спорядження, проконсультуватись із інструктором та навчитись кататись на лижах (від 120 грн) і сноуборді.
Актуальну погоду на курорті можна переглянути на веб-камері.
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