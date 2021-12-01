Драгобрат – найбільш високогірний гірськолижний курорт України, розташований на Закарпатті. Для відпочинку можна зупинитися у готелях, туристичних комплексах, котеджах та приватних садибах, що розташовані неподалік витягів. Ціни на житло в Драгобраті починаються від 600 грн.

Тут облаштовані гірськолижні траси різної складності, бугельні, крісельні та навчальні підйомники. Вартість підйому – від 50 грн для дорослих, від 25 грн для дітей.

До послуг туристів також прокат спорядження (від 80 грн) та санчат, лижна школа, снігоходи, квадроцикли, фрі-райд тури тощо.

Актуальну погоду на курорті можна переглянути на веб-камері.