Автор назавжди подарував ці копії музею

У Рівному показали скарби скіфів. В обласному краєзнавчому музеї експонують копії артефактів, які свого часу знайшли у курганах на території України. Щоб познайомити зі спадщиною давнього народу, що кочував в українських степах понад 2,5 тисячі років тому, копії артефактів у натуральну величину вирізьбив рівненський майстер Станіслав Кремньов. Виставку скіфських скарбів відкрили 2 липня, повідомили у Рівненському обласному краєзнавчому музеї.

Кураторка виставки Тетяна Міненко, директорка музею Алла Жижкевич та автор Станіслав Кремньов

Експозиція налічує 43 копії унікальних предметів зі скіфських скарбів, знайдених у курганах на території України. Як розповіла ZAXID.NET кураторка виставки Тетяна Міненко, це предмети не з єдиної колекції та не з одного місця.

«Ці речі археологи знаходили в різних місцях в різні роки впродовж XX ст. Це накладки на одяг, перстні і сагайдак, пряжки, відомий гребінь з кургану Солоха. Це золоті ювелірні прикраси, якими користувалися скіфи у VII–III ст. до нашої ери», – розповіла Тетяна Міненко.

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Золотий гребінь з кургану Солоха

Ці предмети зберігаються у різних музеях, основна частина – у скарбниці Національного музею історії України, що розташована у заповіднику «Києво-Печерська лавра». Станіслав Кремньов знайшов їхні фото в інтернеті і відтворив у натуральному масштабі з липи.

На виставці єдиним не скіфським експонатом є срібна фігурка з позолотою з Макарівського скарбу. Це постать чоловіка із узором, що схожий на вишиванку, тому цю фігуру часто називають «танцюючий чоловічок» або «чоловік у вишиванці». Історики датують його раннім слов’янським часом.

Посередині внизу – срібний «чоловік у вишиванці», єдиний експонат, який не належить скіфській спадщині

Скіфи не мали до Рівненщини жодного відношення. Це задум автора, щоб популяризувати їхню спадщину.

«Автор намагався зібрати спадщину скіфів в одному місці, щоб люди доступно могли її оглянути. Адже сьогодні подивитися оригінальну колекцію, тим паче в одному місці, неможливо. Також Станіслав Кремньов планує створити більші за масштабом скульптури для людей з вадами зору», – додала кураторка виставки.

Усі дерев’яні копії скіфських артефактів автор подарував Рівненському обласному краєзнавчому музею.

фото Рівненського краєзнавчого музею

Експозицію доповнюють інформаційні матеріали, що розповідають відвідувачам історію реліквій, про місця, де їх виявили, та культурне значення.