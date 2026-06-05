Насолоджуйтеся, поки сезон

У продажу з’являється дедалі більше черешень. Її до Львова привозять із Закарпаття і Буковини. Ціни коливаються залежно від кількості черешень: більше черешень – ціни нижчі, менше – ягоди дорожчі. 5 червня на ринку «Шувар» черешню можна купити по 110-120 грн. Тож любителі цієї ягоди можуть поласувати нею досхочу.

Утім, скільки черешні за один раз можна з’їсти без шкоди для здоров’я? Бо дехто не відчуває насолоди від споживання цієї ягоди, поки не з’їсть кілограм або близько до нього.

Фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош каже, що все добре, що в міру.

Велика кількість черешень може спровокувати здуття

«Рекомендовано зʼїдати п’ять порцій продуктів з групи “Овочі й фрукти”. Одна порція – орієнтовно 80 г. 2–3 порції черешень за день цілком достатньо, щоб урізноманітнити раціон. Більша кількість черешень може викликати здуття навіть у цілком здорових людей, тому треба стежити за індивідуальними реакціями», – каже Ольга Дорош.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

А ось людям, які мають алергію на пилок берези або синдром оральної алергії до інших продуктів родини розоцвітих, з черешнею слід бути обережними. Як і тим, у кого є синдром подразненого кишківника, здуття. Ягоди можуть посилювати симптоми через високий вміст фруктози, сорбіту та ферментованих вуглеводів (FODMAP) і спровокувати газоутворення, здуття, спазми й діарею.

Ті, хто чутливий до саліцилатів, можуть реагувати на черешню болем у животі, здуттям або діареєю, особливо після великої кількості ягід.

З якого віку і скільки черешень можна давати дітям?

Для дітей різного віку порція – це їхня жменька, каже консультантка з харчування. За її словами, дітям сучасні рекомендації дозволяють їсти черешню з початком прикорму (близько 6 місяців) за умови готовності дитини до прикорму і в правильній подачі.

«Але давати дітям черешні, особливо малим, слід дуже обережно, бо ці ягоди часто є причиною задухи, тому дуже важлива безпечна подача», – наголошує Ольга Дорош.