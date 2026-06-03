Мабуть, нема людини, яка б не любила ці ягоди

Сезон полуниці у розпалі. Ягід стає дедалі більше, їх привозять не лише з південних та західних областей, а вже й пропонують місцеву. Скажімо, полуницю сорту «Вікторія» місцеві фермери пропонують по 180 грн за кг.

Поласувати ягодами хочеться і дітям, і дорослим, адже вони містять вітаміни, антиоксиданти, інші поживні речовини, які так потрібні організму.

Скільки полуниці можна з’їсти за один прийом?

Фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош каже, що чітко рекомендованої норми нема. Та згідно з рекомендаціями ВООЗ, дітям від року і дорослим за день варто зʼїдати 5 порцій овочів і фруктів. Тому їсти 1–2 порції фруктів/ягід щодня – хороша ідея. Порція – це в кожного з нас відкрита долоня або орієнтовно 80 г для дорослих. Ця кількість забезпечить організм значною частиною добової норми вітаміну С та антиоксидантів.

Як і коли давати полуницю дітям?

За словами Ольги Дорош, сучасні рекомендації дозволяють вводити полуницю з початком прикорму (близько 6 місяців) за умови готовності дитини до прикорму, але обов’язково давати ягоди у правильній подачі, відповідно до віку дитини. Як і будь-який новий продукт, полуницю варто вводити поступово, починаючи з невеликої кількості і спостерігати за реакцією дитини. Маленьким дітям вона радить давати 1–2 ягоди в безпечній подачі, порція для старших – розмір їхньої долоні.

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