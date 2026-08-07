«Імперіал Брендс» підтвердив перебої з постачанням продукції

Унаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня були знищені склади, де зберігалася продукція тютюнових компаній JTI Україна та «Імперіал Брендс Україна», пише «Економічна правда» з посиланням на компанії.

Зокрема, у Київській області повністю знищено склад готової продукції JTI Україна. Серед працівників постраждалих немає. Розмір завданих збитків у компанії не уточнили, але запевнили, що перебоїв із постачанням продукції до магазинів не очікують.

«У результаті російської атаки на Київ у ніч на 5 серпня було знищено склад готової продукції JTI Україна у Київській області. Серед працівників компанії постраждалих немає», – повідомили у пресслужбі.

Наслідки для «Імперіал Брендс Україна»

Водночас «Імперіал Брендс Україна» втратила товар, який зберігався на складах дистриб’юторів і партнерів роздрібної торгівлі. Наразі невідомо, чи йдеться про той самий склад, де була продукція JTI.

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У компанії попередньо оцінили збитки від російської атаки у десятки мільйонів гривень. Через знищення товару в окремих районах Києва виникли короткочасні перебої з постачанням продукції.

«Це викликало короткотермінові збої у постачанні продукції в окремих локаціях столиці. Найбільшої шкоди компанія зазнала у 2023 році під час прямого удару», – зазначив директор «Імперіал Брендс Україна» Євген Кобець.

Зауважимо, що JTI Україна входить до міжнародної групи Japan Tobacco. Компанія працює в Україні з 1999 року та має тютюнову фабрику у Кременчуці. До портфеля брендів входять Winston, Camel, Sobranie, LD, Glamour та інші.

«Імперіал Брендс Україна» є частиною британської групи Imperial Brands, яка працює у 120 країнах. Компанія має тютюнову фабрику в Києві та продає сигарети брендів Davidoff, West, Jade, «Прима Люкс» та Imperial Classic.

Довідково. 94% українського ринку тютюнових виробів контролюють чотири міжнародні компанії. Найбільшу частку має «Філіп Морріс Україна» – 34%. Частка «Бритіш Американ Тобакко Україна» становить 26%, JTI Україна – 22%, а «Імперіал Брендс Україна» – 12%.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни атакували Київ і Київщину. Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено склади й логістичні комплекси низки компаній, зокрема мереж NOVUS та «Сільпо». Масштаби руйнувань і завдані збитки у компаніях все ще оцінюють.

За останні пів року в Україні було пошкоджено або зруйновано понад 300 тис. м² складських приміщень. Через ускладнення доставки окремі товари можуть незначно подорожчати, повідомив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.