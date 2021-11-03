Журналісти відновили відео нападу на себе посадовцями «Укрексімбанку» (на фото), однак слідчі не долучили його до справи

У вівторок, 2 листопада, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт підозрюваним у недавньому нападі на знімальну групу «Схем» в «Укрексімбанку», але до матеріалів справи не були долучені ключові докази – оригінали аудіо та відеозаписів події. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець виступила з заявою, в якій фактично переклала відповідальність за таку ситуацію на самих журналістів, заявивши про їхню «пасивну процесуальну поведінку».

Натомість адвокат журналістів «Схем» Анатолій Попов переконаний, що прокуратура втрачає час, який ще є, щоб виправити ситуацію. За його словами, такі заяви від прокуратури не відповідають дійсності.

Журналістка проекту «Схеми» Наталія Седлецька заявила, що слідство у справі нападу на журналістів «Радіо Свобода» в кабінеті очільника Укрексімбанку Євгена Мецгера фактично приховує інформацію від потерпілих і припустила, що слідчі свідомо потурають нападникам

Седлецька зазначила, що слідчі пояснили недолучення відео і аудіозаписів інциденту до справи тим, що журналісти нібито не надали слідству оригіналів записів, але наголосила, що потерпілі за домовленістю зі слідством чекали на можливість долучення матеріалів через ухвалу суду. Натомість коли суд відмовив у доступі до записів, слідчі не повідомили про це потерпілим.

«Якщо коротко, то ситуація наступна. Як відомо, у кримінальних провадженнях докази мають бути зібрані належним чином і бути правильно процесуально оформлені. Адвокат «Схем» погодився зі слідством, що відеозапис та аудіозапис інциденту краще долучати через ухвалу суду про тимчасовий доступ до цих даних, разом з носіями. Щоб в адвокатів Євгена Мецгера не було підстав потім оскаржити законність отримання і долучення цих доказів у суді. Це була тактика, обрана слідством, з якою погодився захист. А що було далі ми дізнались лише вчора, коли виявилось, що розслідування вже завершили і справу передали до суду, про що ми прочитали у ЗМІ. Виявляється, прокурори отримали відмову слідчого судді про отримання доступу до записів. Але відтоді НЕ повідомляли про це потерпілих та адвоката, аж до завершення розслідування. Хоча адвокат запитував про це слідчого ледь не щодня телефоном та в листуванні. У публічному реєстрі також немає цієї ухвали. Фактично від нас приховали цю інформацію аж до завершення розслідування», – написала Седлецька у Facebook.

Журналістка також додала, що зі справи зникла кваліфікація злочину за жорсткішою 146-ю статтею (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

«Тим самим прокуратура ще й сама собі урізала терміни на розслідування до одного місяця. Чи постраждалого оператора та журналіста запрошували до прокуратури на ознайомлення з матеріалами? Запрошення на якусь «слідчу дію» до прокуратури на 1 листопада на 9:30 ранку надходило. Але лише ввечері того дня! І вже наступного ранку прокуратура завершила розслідування і скерувала справу у суд. Без оригіналів аудіо та відео. До завершення термінів розслідування залишалось ще 4 (!) дні», – розповіла Седлецька.

Журналістка наголосила, що прокуратура ще має час виправити ситуацію, оскільки адвокат, прокурор може все ж таки долучити до матеріалів оригінали доказів, та повторно скерувати справу до суду, адже терміни розслідування спливають лише у п'ятницю, 5 листопада.

«Якщо прокуратура справді хоче довести, що це – не сплановане сприяння уникненню відповідальності Мецгером та іншими нападниками, то ще залишається час, щоб виправити ситуацію... Сьогодні середа. Практика така є. І час ще є», – підсумувала Седлецька.

Як інформував ZAXID.NET, 7 жовтня журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування щодо «Укрексімбанку», під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі 60 млн доларів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», куди він платить податки.

Сам Мецгер же заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.

4 жовтня, журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на свою знімальну групу у кабінеті голови правління державного «Укрексімбанку» Євгена Мецгера під час інтерв'ю нібито через одне з їхніх питань, яке не сподобалося. Співробітники банку відібрали дві камери, забрали флеш-карти, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Наступного дня «Укрексімбанк» заявив, що на журналістів ніхто не нападав та своєю чергою звинуватив їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею. Банк також переконував, що після цього журналісти залишили приміщення «без будь-якого перешкоджання та з усією записувальною та освітлювальною технікою».

Водночас проекту «Схеми» все-таки вдалося відновити відео, зняте журналістами в «Укрексімбанку». На ньому видно момент нападу на журналістів та відбирання їхніх мікрофонів та техніки. Вже 6 жовтня голова правління «Укрексімбанку» Мецгер подав у відставку на час проведення слідчих дій і попросив вибачення в журналістів. Пізніше Євген Мецгер звільнився з посади голови «Укрексімбанку».

За даним фактом було відкрито кримінальну справу. Про підозру повідомлено чотирьом особам: ексголові правління «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки «Укрексімбанку» Ігору Тельбізову, директору департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимиру Пікалову та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони «Укрексімбанку».