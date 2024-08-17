Під час затримання іноземець чинив опір прикордонникам

На Закарпатті, неподалік села Великий Березний, прикордонники за 300 метрів від державного кордону затримали 29-річного громадянина Словаччини. За інформацією прикордонників, він причетний до переправлення чоловіків через державний кордон. У пресслужбі Держприкордонслужби у суботу, 17 серпня, розповіли, що словак запевняв, що збирає гриби.

«Рух невідомого поблизу кордону зафіксувала система відеоспостереження прикордонників. Група реагування, яку вислали на пошуки ймовірного правопорушника, виявила в лісі чоловіка у камуфляжному одязі. Він не мав з собою жодних документів і запевняв правоохоронців, що пішов у ліс по гриби», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Під час перевірки прикордонники встановили, що 29-річного громадянина вже затримували наприкінці 2022 року. Тоді він намагався незаконно переправити у Словаччину двох людей. У березні 2022 року визнав іноземця винним у незаконному перетині кордону, але призначив два роки іспитового терміну.

Під час затримання чоловік чинив опір правоохоронцям, тому на нього склали три адмінпротоколи: за спробу незаконного перетину державного кордону, порушення прикордонного режиму та злісну непокору прикордонникам.