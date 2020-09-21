Політична партія «Слуга народу» запевняє, що під час з’їзду на території КНУ ім. Шевченка, де презентували своїх кандидатів до Київської міської ради і на міського голову, не порушували освітнього та виборчого законодавства.

«Захід відбувся на частині відкритої території вишу вихідного дня, коли не здійснюється освітній процес, за відсутності викладачів і студентів. При цьому не використовувались жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю», – йдеться в опублікованій 21 вересня заяві партії.

Вони також вважають, що внутрішній дворик київського університету має бути публічним, оскільки він«є частиною історії та культури Києва».

Нагадаємо, що 20 вересня Київська міська організація партії «Слуга народу» провела з’їзд і висунула своїх кандидатів до Київської міської ради і на міського голову. Партійний захід пройшов на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На заході також були присутні президент Володимир Зеленський та голова політсили Олександр Корнієнко. Відразу після проведення зібрання студпарлмент університету заявив, що політики порушили закон про освіту, який забороняє партіям і кандидатам проводити свою діяльність на території навчальних закладів. Наступного дня, 21 вересня, студенти провели акцію протесту, де вимагали провести розслідування щодо цього заходу.

Додамо, що за результатами з’їзду список партії до Київради очолила дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Євгенія, а кандидаткою на посаду мера Києва стала Ірина Верещук.