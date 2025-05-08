На вулиці Соборній 10 травня 2023 року зіткнулись велосипедист та мотоцикліст, обоє їхали з пасажирами

Старокостянтинівський районний суд виніс вирок велосипедисту та мотоциклісту, які вчинили смертельну аварію через порушення правил дорожнього руху. У результаті зіткнення одна з пасажирок загинула, а інша – тяжко травмувалася. Окрім основного покарання, обвинувачених зобовʼязали заплатити 1,2 млн грн та 920 тис. грн компенсації.

Як йдеться у вироку від 5 травня, смертельна аварія сталася 10 травня 2023 року на вулиці Соборній в місті Старокостянтинів. За даними слідства, 42-річний місцевий житель перевозив на рамі велосипеда свою колишню дружину. Перед поворотом ліворуч чоловік не подав сигнал рукою, внаслідок чого зіткнувся з мотоциклом Suzuki, який їхав позаду зі швидкістю 98,6 км/год. У результаті ДТП 37-річна пасажирка велосипеда загинула, а 17-річна пасажирка мотоцикла тяжко травмувалася.

У суді велосипедист визнав свою вину частково. Він стверджував, що показав поворот лівою рукою і коли розпочав маневр, у нього вʼїхав мотоцикл. Водночас 23-річний мотоцикліст погодився, що перевищив швидкість, проте, за його словами, зіткнення сталося одразу, як велосипедист різко повернув ліворуч без попереджувального жесту.

Суддя Лариса Бондарчук визнала велосипедиста винним за ст. 291 КК України (порушення чинних на транспорті правил) й призначила йому два роки ув’язнення. Також чоловіка зобовʼязали сплатити понад 1,2 млн грн моральної шкоди родичам загиблої та потерпілої. Суд врахував, що обвинувачений має інвалідність, не працює, частково визнав вину, не розкаявся і не відшкодував завдану шкоду.

23-річного мотоцикліста засудили за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) до двох років обмеження волі, яке замінили на службове обмеження із відрахуванням 20% доходу державі. Він має сплатити потерпілим близько 920 тис. грн. Суд врахував, що обвинувачений – військовослужбовець, водій САУ, учасник бойових дій, має державні нагороди, характеризується позитивно та частково відшкодував збитки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.