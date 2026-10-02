Прогнозують раннє повернення зими, хуртовини та снігові бурі

Перші сильні заморозки та навіть сніг уже фіксують у Європі, а також в Україні. Найближчими днями на півночі Європи погодні умови можуть погіршитися. У деяких регіонах прогнозують сильні снігопади та хуртовини, а місцями може випасти до пів метра снігу. Про це пише польський метеорологічний портал DobraPogoda24.

Протягом найближчого тижня погода в Польщі залишатиметься відносно помірною за температурою та кількістю опадів. Натомість на півночі Європи прогнозують раннє повернення зими із сильними снігопадами та хуртовинами.

За прогнозом синоптиків, снігопади очікуються у Скандинавії, зокрема від південно-західної, центральної та північної Норвегії до західно-центральної та північно-західної Швеції. У цих регіонах місцями може випасти від 10 до 50 см снігу, а в гірських районах – ще більше. Це може стати першим цього сезону сильним і масштабним проявом зими в цих регіонах Європи.

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У середу, 7 жовтня, особливо сильні снігопади можливі на північному заході Норвегії. Прогнози вказують на інтенсивність снігопадів до 4–12 см за три години, що може призвести до перекриття доріг.

«Раннє повернення зими, ймовірно, збережеться та пошириться на півночі Європи пізніше в жовтні через дедалі частіші заморозки», – пише DobraPogoda24.

Синоптики розповіли прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року та повідомили, чи може випасти перший сніг.

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