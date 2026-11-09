У Львівській області буде хмарно, можливий мокрий сніг

У вівторок, 10 листопада, на Львівщині прогнозують дощ із мокрим снігом, а вночі очікується сильний мороз. Детальніше про погоду у Львові та області розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз для Львівської області: 10 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня – дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі опускатиметься до 1–6°С морозу, а вдень потепліє до 5–10°С тепла.

Прогноз для Львова: 10 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі опускатиметься до 2–4°С морозу, а вдень потепліє до 7–9°С тепла.

Кліматологиня Віра Балабух також розповіла, якою буде зима 2026–2027 років. Чи варто готуватись до лютих морозів та снігопадів, чи навпаки – до аномального тепла та дощів? Читайте у прогнозі.

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