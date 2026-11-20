У Львові та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями та сніг

Нова хвиля похолодання на Львівщині розпочнеться уже в цю суботу. Температура повітря відчутно знизиться, а протягом дня у Львові та області прогнозують сніг. Детальніший прогноз до 25 листопада розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.

У суботу, 21 листопада, у Львові та області буде хмарно. Прогнозують дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. Вдень буде слабке налипання мокрого снігу, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, вдень слабкі хуртовини. Температура повітря у області впродовж доби 3–8°С тепла, у Львові – від 4 до 6°С тепла.

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У неділю, 22 листопада, у Львові та області протягом дня прогнозують дощі з мокрим снігом. Вдень температура повітря становитиме близько 4°С тепла, а вночі – близько 2°С тепла.

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У понеділок, 23 листопада, на Львівщині ставатиме холодніше. Вдень у Львові та області прогнозують хмарно з проясненнями, протягом дня може сніжити. Температура повітря вдень становитиме близько 1°С тепла, а вночі опускатиметься до мінусових значень.

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У вівторок, 24 листопада, у Львові та області буде хмарна погода, вдень прогнозують сніг. Температура повітря вдень становитиме близько 0°С, а вночі опускатиметься приблизно до 1°С морозу.

У середу, 25 листопада, у Львові та області також збережеться хмарна погода з опадами у вигляді снігу. Температура повітря буде близькою до 0°С.