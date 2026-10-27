Луцький міськрайонний суд визнав винним у дезертирстві солдата Дмитра С. Мати чоловіка заплатила знайомим 7 400 доларів за організацію втечі сина, якого перевозили до військової частини на Львівщині. Згодом він місяць переховувався вдома. За скоєне військовослужбовцю призначили 5,5 року тюрми.

Як йдеться у вироку від 21 жовтня, у березні цього року Дмитра С. призвали до ЗСУ. Після 52 днів базової загальновійськової підготовки солдата зарахували до списків особового складу військової частини на посаду водія взводу протитанкових ракетних комплексів.

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4 травня, коли військовослужбовців перевозили до місця дислокації, обвинувачений втік на території автозаправки «БРСМ» у селі Ясенів на Львівщині. За його словами, він діяв за попередньою вказівкою людей, яких знайшла його мати.

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Після втечі чоловік ховався в чагарниках, а згодом один із учасників домовленості забрав його автомобілем і відвіз додому. Там солдат перебував до 18 червня, доки його під час обшуку не затримали правоохоронці.

У суді Дмитро С. повністю визнав свою вину в дезертирстві. Він пояснив, що боявся за власне життя та здоров’я, а також за матір, яка має інвалідність. Водночас чоловік заявив, що не має наміру повертатися до служби.

Мати військовослужбовця під час допиту розповіла, що звернулася до знайомої, яка пообіцяла організувати втечу сина. Спочатку за допомогу вона просила 14 тис. доларів, однак згодом вони домовилися про меншу суму – 7 400 доларів.

Суддя Алла Полюшко визнала солдата винним за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану) та призначила 5,5 року позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.