Військовому відмовили у звільненні зі служби за сімейними обставинами, але він виграв справу у Львівському окружному адміністративному суді. Військову частину зобов’язали звільнити солдата зі служби для догляду за сестрою з першою групою інвалідності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці вересня 2026 року, позивача мобілізували на військову службу у грудні 2025 року, його рідна сестра має першу групу інвалідності та потребує стороннього догляду, до мобілізації він піклувався про неї, бо їхніх батьки померли, а ще одна сестра проживає в Німеччині.

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У квітні 2026 року солдат звернувся до командира частини з рапортом для звільнення зі служби для догляду за сестрою, але отримав відмову. Він вважає її протиправною, тому звернувся до суду.

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Цю справу розглянула суддя Олександра Желік, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Представник військової частини переконаний, що оскільки у людини з інвалідністю є сестра, яка сама не потребує постійного догляду, то вона може її доглядати. Хоча позивач наголошує, що сестра живе у Німеччині, де отримала тимчасовий захист, і не може цього робити.

«Постійний догляд за людиною з інвалідністю І групи, яка не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися, передбачає щоденну фізичну присутність людини, яка здійснює догляд. Людина, яка постійно проживає та працює в іншій державі, такий догляд здійснювати не може», – вважає суддя.

Суддя задовольнила позов солдата. Відмову військової частини у звільненні з військової служби на підставі пп. «г» п.2 ч.4 ст.26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визнали протиправною. Військову частину зобов’язали звільнити позивача зі служби для догляду за сестрою з першою групою інвалідності. Рішення ще можна оскаржити.