Тріо «Крайня хата», Іванна Ткачик крайня справа

У понеділок, 2 листопада, у Будинку офіцерів у Львові під час ювілейного концерту відомого саксофоніста Олега Баланка раптово померла солістка львівського тріо «Крайня хата» 60-річна Іванна Ткачик, яка була глядачкою у залі.

Трагедія сталася на початку концерту. Як повідомив Олег Баланко, учасниця відомого українського тріо «Крайня хата» Іванна Ткачик померла раптово у кріслі концертної зали.

«Мені важко охарактеризувати свій душевний стан розпач, безвихідь, непоправимість втрати. Музична спільнота втратила прекрасну артистку, чудового організатора ,чарівну жінку Іванну Ткачик. Дійсно раптова смерть на моєму концерті», – написав Олег Баланко у фейсбуці.

У результаті концерт довелося перервати.

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У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що до приїзду медиків реанімаційній дії із застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора проводили очевидці, а далі бригада «швидкої». Понад пів години медики намагалися повернути до життя львів’янку, але безуспішно. З анамнезу пацієнтки відомо, що жінка хворіла на аритмію серця і приймала медикаменти.

Учасниця тріо Любов Фітьо повідомила, що парастас за Іванною Ткачик відбудеться 3 листопада о 19:00 в каплиці на Сихові при церкві Різдва пресвятої Богородиці.

Вокальне жіноче тріо «Крайня хата» розпочало свій творчий шлях у 1991 році у Львові у складі Іванни Ткачик, Алли Пилипенко та Любові Фітьо. За роки діяльності тріо пройшло через певні зміни свого складу. Тріо відоме живим виконанням українських народних пісень, а також естрадних та авторських пісень на вірші відомих українських поетів.