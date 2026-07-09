Олег Сало займав високі посади в міліції та очолював Львівську ОДА

Колишнього начальника УМВС у Львівській області, голову Львівської ОДА часів президента Віктора Януковича 58-річного Олега Сала призначили на посаду радника відділу забезпечення Держаного підприємства «Ліси України».

Як повідомили в ДП «Ліси України» у відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET, Олег Сало призначений 18 червня 2026 року на посаду радника з питань координації та контролю відділу забезпечення основної діяльності, який входить до складу департаменту координаційної діяльності апарату державного підприємства.

До обов’язків Олега Сала на цій посаді входить надання консультацій керівництву відділу, підготовка аналітичних матеріалів, надання пропозицій щодо розвитку та вдосконалення координаційно-організаційного забезпечення основної діяльності підприємства.

Нардепка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявляла, що насправді обов’язки Олега Сала на новій посаді значно ширші.

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«Формально він обійняв посаду радника голови ДП «Ліси України», однак, у дійсності, за моєю інформацією, він виконуватиме функції “смотрящого”», – заявила Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, уродженець Львівщини генерал-майор міліції Олег Сало займав високі посади в ДАІ та міліції. З грудня 2003 до січня 2005 року був начальником УМВС у Львівській області. Під час «Помаранчевої революції» в 2004 році його звинувачували у численних зловживаннях владою, зокрема, і в переслідуваннях активістів, які виступали проти Януковича. Підприємці скаржилися про тиск міліції на бізнес.

У 2005 році Генпрокуратура відкрила проти нього дві кримінальні справи – за порушення виборчого законодавства та зловживання службовим становищем під час президентських виборів 2004 року. Його навіть оголошували в міжнародний розшук, але згодом справи закрили за відсутністю складу злочину.

Під час президентства Януковича Олег Сало керував УМВС у Рівненській та Івано-Франківській областях. У жовтні 2013 року був призначений головою Львівської ОДА. У січні 2014 звільнився з посади голови ЛОДА за власним бажанням, але заявив, що його змусили написати заяву погрозами фізичної розправи та звернувся з проханнями визнати відставку недійсною.

З 2024 року і донедавна Олег Сало працював у Державній екологічній інспекції завідувачем сектору міжнародної співпраці та протокольних заходів.