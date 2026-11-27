Гуртожиток на вул. Білоцерківській, 10 має перейти у власність міста

Попри те, що у 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив законність передачі у комунальну власність гуртожитку заводу «Іскра», акт приймання-передачі не підписують уже кілька місяців. На засіданні виконкому ЛМР 27 листопада обговорили цю ситуацію, назвали, хто блокує процес, та знайшли вирішення.

Директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич розповіла, що департамент представляє інтереси міськради у цій справі ще з 2018 року, тобто близько 8 років. У 2025 році на підставі рішення Верховного Суду вирішили, що цей гуртожиток на вул. Білоцерківській, 10 переходить у власність міста на компенсаційній основі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Після набрання рішенням законної сили місто вчинило ряд послідовних дій, щоб нарешті завершити цю ганебну епопею. Ми виготовили технічну документацію, ми оплатили цю компенсацію на рахунок ПрАТ «Іскра». Вона була досить незначною – близько 1700 грн. Така оцінка була цього гуртожитку. Вже розпочали підготовку підписання акту приймання-передачі, але із вересня місто не може його підписати, незважаючи на те, що ПрАТ «Іскра» самі визначали дату і час. Цей документ необхідний, щоб ми зареєстрували право власності на будівлю, завершили інвентаризацію проживання людей у цих кімнатах і розпочали приватизацію», – каже Гелена Пайонкевич.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Голова Сихівського району Андрій Зозуля розповів, що мешканці гуртожитку живуть у поганих умовах.

«Мешканці потерпають від управління тим будинком ПрАТ «Іскра». Там є часті аварії з теплопостачанням, довший час відновлюються, тобто мешканці мають не дуже комфортні умови для проживання. Якщо б вони мали можливість приватизувати, то могли б більш якісно управляти своїм житлом. Якраз непідписання цього акту приймання-передачі унеможливлює наш рух по всіх процесах», – додав він.

На засіданні виконкому був присутній керуючий санацією ПрАТ «Львівський електроламповий завод “Іскра“» Ярослав Онушканич.

«У нас є рішення суду, яке набрало законної сили і яке свідчить про те, що ПрАТ «Іскра» мав би передати гуртожиток. Ми створили комісію, у яку від «Іскри» ввійшов начальник юрвідділу, відповідальний за гуртожиток і керуючий санацією, тобто я – уповноважена особа, яка зараз керує підприємством. Зараз також перебуває справа у Касаційному суді, де «Іскра» подала позов через передання гуртожитку за 1700 грн. Акт прймання-передачі я, як посадова особа, підписав. Юрист і голова профкому не підписали. Їхня позиція така, що доки не буде рішення суду, то вони підписувати не будуть», – розповів Ярослав Онушканич.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко уточнив, що двоє людей, які не підписали акт – це завідувачка гуртожитку Оксана Бояніська та заступниця начальника юридичного відділу Соломія Камінська.

«У мене є таке внутрішнє відчуття, що власники цих гуртожитків вважають людей своєю власністю, так само як і будівлю. У нас є декілька складних судових процесів. Це гуртожиток «Іскри», вулиця Котика, 4 і всі гуртожитки автобусного заводу. Позиція міста завжди була дуже послідовною – гуртожитки мають передатись у власність громади, там треба створювати ОСББ і люди мають скористатися своїм конституційним правом на приватизацію житла, у якому вони живуть багато років. Без цього акту ми не можемо зареєструвати право власності на будинок», – вважає Гелена Пайонкевич.

Директорка юридичного департаменту ЛМР наголосила, що пряма відмова виконувати рішення суду, яке набрало законної сили, – це кримінальна відповідальність і про це інформуватимуть правоохоронців.

Ярослав Онушканич запропонував передати будинок на баланс міста, не зважаючи на відмову двох членів комісії підписати акт. Гелена Пайонкевич висловила думку, що Ярослава Онушканича можна визначити одним підписантом акту приймання-передачі, а Сихівська РА внесе зміни в розпорядження.

«Доручення виконавчого комітету: сьогодні до 12:00 мають бути підписані відповідні акти. Дякую, пане Ярославе, що ви сьогодні є присутнім і займаєте адекватну позицію. Я не розумію, чому таку позицію не займають Соломія Камінська і Оксана Боянівська. Це неправильно, коли є рішення і ухвала міськради, позиція громади опікуватися, а двоє людей прийняли рішення, чи, можливо, хтось їм це сказав, чи вони самі придумали. Щоб сотні людей і далі перебували в рабстві. Це не може так бути», – сказав перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Нагадаємо, що йдеться про 9-поверховий гуртожиток на 518 місць загальною площею 4873,7 м2 на вул. Білоцерківській, 10 у Львові. Гуртожиток був на балансі ПрАТ «Львівський електроламповий завод “Іскра”», однак із 2018 року завод перебуває у процедурі банкрутства. У 2021 році після численних звернень мешканців щодо можливості приватизації кімнат, Львівська міська рада звернулася в суд, аби забрати гуртожиток у комунальну власність.

Господарський суд Львівської області задовольнив позов та зобов’язав передати гуртожиток місту безкоштовно. Проте згодом Конституційний Суд скасував норму, що дозволяла таку передачу, тому завод «Іскра» намагався оскаржити попереднє рішення. У травні Західний апеляційний господарський суд підтвердив законність передачі гуртожитку в комунальну власність, а 24 вересня аналогічне рішення виніс Верховний Суд.