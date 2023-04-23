Ілон Маск розповів про кошти на Starlink, відреагувавши на критику Стівена Кінга

Аерокосмічна компанія SpaceX забезпечує роботу українських супутників зв'язку Starlink без коштів, які надавало для цього міністерство оборони США. Про це у неділю, 23 квітня, повідомив власник компанії, мільярдер Ілон Маск.

Підприємець відреагував на допис письменника Стівена Кінга, який закликав задонатити його гроші у фонд Сергія Притули. Стівен Кінг розкритикував рішення Маска повернути йому блакитну «галочку», яка стала платною для всіх користувачів мережі Twitter, зазначивши, що мільярдеру варто було б підтримати Україну 8 доларами за «галочку», а не дарувати її письменнику.

Ілон Маск відповів Стівену Кінгу, що він задонатив Україні 100 млн доларів, а також не бере кошти у Пентагону, який раніше виділяв фінансування на підтримку роботи супутників Starlink.

«Я пожертвував Україні $100 млн, а скільки пожертвували ви? До речі, ми відмовились від грошей міноборони», – заявив Ілон Маск.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україна отримала близько 22 тисяч пристроїв Starlink від SpaceX. У грудні 2022 року компанія пообіцяла надати країні ще 10 тис. супутників, які покликані допомогти українським військовим тримати зв'язок на фронті. Однак через проблеми з фінансуванням низку терміналів Starlink було відключено.