Для посадових осіб за порушення природоохоронних вимог передбачені вищі штрафи

Восени українці починають активно готувати подвір’я, городи та присадибні ділянки до зими. Часто після цього сухе листя, траву та інше сміття намагаються спалити. Однак такі дії заборонені, а за порушення можуть оштрафувати. У деяких випадках відповідальність може бути навіть кримінальною. Більше про це розповіли у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

Який штраф загрожує за спалювання сухостою

За випалювання рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штраф за статтею 77-1 КУпАП становить від 3 060 до 6 120 гривень.

Якщо вогонь розводять на території природно-заповідного фонду, сума штрафу зростає – від 6 120 до 12 240 гривень.

Під заборону потрапляє не лише спалювання сухої трави. Порушенням вважається також підпал сухостою, сухого очерету та іншої рослинності.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чи можна палити листя на власному подвір’ї

Власна земельна ділянка не дає права спалювати на ній листя чи інші відходи. Навіть якщо багаття розпалили у дворі або на городі, за це може настати відповідальність.

За спалювання відходів, до яких належить і листя, передбачений окремий штраф за статтею 82 КУпАП. Для громадян він становить від 340 до 1 360 гривень.

Тому після прибирання ділянки сухе листя та рослинні залишки краще не спалювати, а використовувати інші способи утилізації.

Коли за підпал можна отримати кримінальне покарання

У деяких випадках спалювання рослинності може мати набагато серйозніші наслідки. Якщо через вогонь було знищено або пошкоджено ліс, майно чи виникла загроза життю людей, може йтися про кримінальну відповідальність.

За такі порушення передбачені штрафи від 91 800 до 153 000 гривень, а також обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Саме тому навіть звичайне багаття з листя може стати причиною серйозних проблем, якщо полум’я вийде з-під контролю та спричинить значну шкоду.

Хто може отримати найбільший штраф

Для посадових осіб за порушення природоохоронних вимог передбачені вищі штрафи. За окремі порушення сума може становити від 15 300 до 30 600 гривень.

Окремо карається спалювання рослинності на територіях природно-заповідного фонду. Тому під час прибирання ділянки варто відмовитися від спалювання листя, сухої трави та сміття незалежно від того, де саме планували розвести багаття.