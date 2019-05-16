Спецпідрозділ поліції КОРД затримав у Львові групу наркоторговців

45-річний організатор та його спільник зараз під вартою

Львівські спецпризначенці поліції затримали організаторів наркоторгівлі. До групи входили п’ятеро зловмисників, які займалися розповсюдження амфетаміну та субутексу у Львові. Їм загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Організована група займались збутом на території Львова таблеток «Subuteх», які містять у собі наркотичний засіб «бупренорфін», а також психотропної речовини «амфетамін». До її складу входило п’ятеро осіб – організатор та четверо виконавців віком 28, 29, 30 та 35 років. Усі вони мешканці Львова, раніше притягувались до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками, а також за крадіжки, хуліганства, шахрайства», ‒ розповіли у прес-службі поліції Львова.

Їхню злочинну діяльність викрили працівники управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно з працівниками Сихівського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2.

«Злочинну діяльність цієї групи ми документувати протягом кількох місяців. Після затримання організатора та одного з виконавців були проведені санкціоновані обшуки, під час яких вилучено та скеровано на експертизу таблетки «Subuteх», «амфетамін», а також кошти, виручені від збуту препаратів», ‒ розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

фото Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини

Бійці спецпідрозділу КОРД затримали організатора групи, 45-річного львів’янина, та одного з виконавців. Їм повідомили про підозру у скоєнні злочину, вони перебувають під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.