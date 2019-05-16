Спецпідрозділ поліції КОРД затримав у Львові групу наркоторговців

СуспільствоОрися Шиян, 16 травня13410

До теми

Спецпідрозділ поліції КОРД затримав у Львові групу наркоторговців
фото поліції
45-річний організатор та його спільник зараз під вартою

Львівські спецпризначенці поліції затримали організаторів наркоторгівлі. До групи входили п’ятеро зловмисників, які займалися розповсюдження амфетаміну та субутексу у Львові. Їм загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Організована група займались збутом на території Львова таблеток «Subuteх», які містять у собі наркотичний засіб «бупренорфін», а також психотропної речовини «амфетамін». До її складу входило п’ятеро осіб – організатор та четверо виконавців віком 28, 29, 30 та 35 років. Усі вони мешканці Львова, раніше притягувались до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками, а також за крадіжки, хуліганства, шахрайства», ‒ розповіли у прес-службі поліції Львова.

Їхню злочинну діяльність викрили працівники управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно з працівниками Сихівського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2.

«Злочинну діяльність цієї групи ми документувати протягом кількох місяців. Після затримання організатора та одного з виконавців були проведені санкціоновані обшуки, під час яких вилучено та скеровано на експертизу таблетки «Subuteх», «амфетамін», а також кошти, виручені від збуту препаратів», ‒ розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

фото Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини

Бійці спецпідрозділу КОРД затримали організатора групи, 45-річного львів’янина, та одного з виконавців. Їм повідомили про підозру у скоєнні злочину, вони перебувають під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Ще одного львівського наркополіцейського підозрюють у торгівлі наркотиками ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук