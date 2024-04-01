Спікер Палати представників США Майк Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував важливі нововведення у питанні продовження військової допомоги Україні. Як пише видання The Hill, новий пакет щодо допомоги Україні матиме можливість надання допомоги у кредит.

За словами Спікер Палати представників, маючи «історично вузьку більшість» він опинився у скрутному становищі. Втім це не завадило йому працювати над розробкою пакета, який він планує винести на розгляд як тільки Палата представників повернеться до роботи.

Республіканець запевнив, що у США працюють над тим, аби в цьому плані досягти консенсусу.

«Коли справа доходить до додаткового фінансування, ми працюємо над досягненням консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт, але я думаю, що він буде мати деякі важливі нововведення», – заявив Майк Джонсон.

Зокрема, він сказав про імовірність виділення допомоги Україні у вигляді кредиту. За словами Джонсон, таким чином можна буде «заспокоїти» деяких американських консерваторів, які вважають, що США і так роблять для України надто багато.

Крім того, Спікер Палати представників Конгресу згадав і про можливість президента заарештовувати російські суверенні активи і передавати їх Україні, не відкидаючи, що майбутня допомога Україні відбуватиметься саме таким чином.

The Hill пише, що Джонсон дав зрозуміти, що забезпечить голосування за закон про фінансову допомогу Україні, одна і досі не вказав, як це фінансування відбуватиметься. Зазначимо, що Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня.

Схвалення американським Конгресом понад 60 млрд доларів допомоги для України, за які ще в лютому проголосував Сенат США, наразі блокують республіканці в Палаті представників. Значна частина з них орієнтується на екс-президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроект.