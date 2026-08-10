Влодзімеж Чажастий назвав умову для вступу України до ЄС

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий заявив, що Україна має визнати Волинську трагедію 1943–1944 років геноцидом поляків для вступу до Європейського Союзу. Про це він сказав у понеділок, 10 серпня, після зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у польській Щавниці.

Чажастий наголосив, що підтримує вступ України до ЄС. Водночас, за його словами, євроінтеграція передбачає також осмислення історичного минулого.

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«ЄС – це демократія та цінності; це не просто банкомат. Це також означає називати геноцид тим, чим він є. Це історія, і жодна нація не може втекти від своєї історії», – заявив польський політик.

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Він також висловив занепокоєння через погіршення польсько-українських відносин та соціальну напруженість між громадянами двох країн.

«Це не приведе до нічого доброго; я засуджую всі форми неналежного поводження, як з боку поляків щодо українців, так і з боку українців щодо поляків», – сказав Чажастий.

Водночас він позитивно оцінив зустріч зі Стефанчуком, назвавши її початком відновлення польсько-української взаємодії.

«Ми вважаємо, що між українським парламентом і польським парламентом має існувати канал комунікації. Жодна ситуація не є настільки поганою, щоб не було виходу; нам потрібно відновити взаємну довіру», – додав спікер польського Сейму.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна відкриє всі архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки, пов’язані з Волинською трагедією. За його словами, це рішення стало частиною кроків України у відповідь на загострення дискусій із Польщею щодо історичних питань.