FIINKA розповіла, що навіть під час концертів у Європі відмовлялася від виконання пісні «Вівтар»

Українська співачка FIINKA (Ірина Вихованець) повідомила про конфлікт з родиною Степана Гіги, який виник навколо відомої пісні «Вівтар». За словами артистки, їй дозволили записати кавер, але заборонили виконувати його у сольних виступах. Про це вона розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну «Слава+», яке вийшло у вівторок, 26 жовтня.

У інтерв’ю FIINKA зазначила, що її та ще кілька артистів запросили виконати пісню «Вівтар» на вечорі пам’яті Степана Гіги. Цей виступ мав бути разовим, без намірів подальшого випуску. Але згодом відео її виступу та співака Нікіти Кісельова набуло популярності в мережі. Через це співачка запропонувала родині та менеджменту Степана Гіги офіційно випустити свою версію та розділити роялті порівну.

За її словами, менеджмент погодив реліз, але заборонив виконувати пісню на власних концертах. У випадку, якщо артистка співатиме «Вівтар» на концертах, родина Степана Гіги звертатиметься до суду. Також їй повідомили, що вже подали позов до суду на Нікіту Кісельова.

«А мені каже сім’я Гіги, що вони на нього подали в суд за використання пісні. Тобто мені не можна використовувати, бо на мене теж подадуть в суд. Ну, я ж як добропорядний артист. Вони кажуть, що це наше, ну, наше таке прохання. Тато не хотів, щоб співали. З Нікітою, типу, для мене судяться. Все, я її не виконую. Поважаю їхнє прохання. А Нікіта співає і співає всюди. То виходить, когось трошечки намахали» – розповіла артистка.

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Співачка зазначила, що навіть під час концертів у Європі відмовлялася від виконання композиції на прохання слухачів. Попри це, співак Нікіта Кісельов випустив цю пісню у власному виконанні та виконує її на сольних концертах.

Після виходу інтерв’ю співак Нікіта Кісельов на сторінці у тредс спростував інформацію про суди, зокрема він наголосив, що всі документи з правовласником підписані, а реліз відбувся абсолютно легально.

«Бачу у мережі поширюється новина про нібито судовий позов проти мене через виконання пісні “Вівтар”. Хочу запевнити: усі необхідні документи підписані з правовласником, використання пісні повністю офіційне та юридично оформлене. За наявною інформацією, жодних судових проваджень щодо мене не відкрито», – написав артист.

У відповідь Ірина Вихованець у дописі, який вона опублікувала у тредс, зазначила, що претензій до Нікіти немає, натомість дії команди Степана Гіги її шокували.

«Менеджмент Гіги: Для чого казати мені, що ви подали в суд на Нікіту? Щоб дана інформація від мене не рознеслася по нашому шоу-бізнесу? Не вийшло! Ви свідомо ввели мене в оману з надією, що дана інфа не вийде в публічність. Вийшла. Нехай несе. Я почуваюся обманутою, бо я дійсно щиро виконувала свою обіцянку. А ви мене нагло дурили. Щоб що?», – написала артистка.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET у грудні 2025 року, співак, народний артист України Степан Гіга помер у Львові у віці 66 років внаслідок хвороби. У червні 2026 року президент Володимир Зеленський нагородив Степана Гігу посмертно орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.