Спортивний Porsche 917 K 1970 року став найдорожчим лотом аукціону RM Sotheby's
Автомобіль брав участь у 30 перегонах, 7 з яких виграв. А ще став зіркою фільму Ле-Ман зі Стівом Макквіном
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Трековий спорткар Porsche 917 K прожив довге життя, протягом якого здобув чимало перемог та слави, перетворювався з купе на «спайдер», але врешті повернувся до початкових форм та специфікацій. А зараз він знову готується увійти в історію, ставши найдорожчим лотом аукціону RM Sotheby's, якщо знайдеться охочий заплатити за нього потрібну суму.
Автомобіль із шасі #917-031/026 та мотором #917-031 буде виставлений на торги у місті Монтерей, США, 14 серпня. Навіть з-поміж інших Porsche 917 K екземпляр з номером 22 на борту виділяється своєю історією та славою. За оцінкою аукціону його вартість складає 16–18,5 мільйонів доларів.
Ось список перегонів, у яких брав участь та перемагав Porsche 917 K:
|Дата
|Захід
|Пілот
|Номер
|Результат
|14 червня 1970
|Le Mans 24 Hours
|Девід Хоббс/Майк Хейлвуд
|22
|Н/Ф
|12 квітня 1971
|Nürburgring 300 KM
|Юрген Нойхаус
|1
|1
|25 квітня 1971
|Krähberg-Rennen
|Юрген Нойхаус
|1
|1
|02 травня 1971
|Interserie Imola
|Юрген Нойхаус
|1
|Н/Ф
|06 червня 1971
|Interserie Zolder
|Юрген Нойхаус
|1
|4
|20 червня 1971
|Internationales Hainz-Finthen
|Юрген Нойхаус
|1
|1
|04 липня 1971
|Interserie Hockenheim Südwestpokal
|Юрген Нойхаус
|1
|5
|11 липня 1971
|Interserie Norisring
|Юрген Нойхаус
|1
|Н/Ф
|18 липня 1971
|Oberpfalz
|Юрген Нойхаус
|155
|1
|25 липня 1971
|Eller-berg-Rennen
|Юрген Нойхаус
|188
|1
|22 серпня 1971
|Interserie Keimola
|Юрген Нойхаус
|1
|4
|29 серпня 1971
|Mendig - Sports Racing Prototypes
|Юрген Нойхаус
|1
|1
|12 вересня 1971
|500 KM Interserie Imola
|Юрген Нойхаус
|1
|Н/Ф
|03 жовтня 1971
|Interserie Hockenheim Preis von Baden-Württemberg
|Юрген Нойхаус
|1
|4
|10 жовтня 1971
|Sauerland
|Юрген Нойхаус
|1
|1
|03 квітня 1972
|Nürburgring 300 KM
|Юрген Нойхаус
|6
|5
|06 серпня 1972
|Interserie Norisring
|Франц Пеш
|29
|4
|01 жовтня 1972
|Interserie Hockenheim Preis von Baden Württemberg
|Франц Пеш
|30
|7
|24 червня 1973
|Interserie Norisring
|Юрген Барт
|23
|5
|15 липня 1973
|Interserie Hockenheim Südwestpokal
|Юрген Барт
|23
|5
|19 серпня 1973
|Interserie Misano, Santa Monica
|Юрген Барт
|23
|6
|30 вересня 1973
|Interserie Hockenheim Preis von Baden-Württemberg
|Юрген Барт
|23
|7
Як можна бачити, першим номером спорткара, отриманим у 1970 році, був «22», але вже у наступних змаганнях він виступав під номером «1». Болід ще кілька разів змінював цей номер, однак у 2012 році він потрапив до нинішнього власника і той віддав його на реставрацію професійному реставратору Porsche з Великобританії Полу Ланзанте. Реставратор повернув автомобілю початковий вигляд (але зберіг кузов spyder, який також можна придбати, окремо від автомобіля), а також оригінальний рядний 12-циліндровий мотор об'ємом 4,5 літра, з яким болід 1970 року здатен прискорюватись з місця до 100 км/год менш, ніж за 3 секунди та розвивати максимальну швидкість понад 360 км/год.
Porsche 917 K. Фото RM Sotheby's