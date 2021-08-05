Porsche 917 K

Трековий спорткар Porsche 917 K прожив довге життя, протягом якого здобув чимало перемог та слави, перетворювався з купе на «‎спайдер», але врешті повернувся до початкових форм та специфікацій. А зараз він знову готується увійти в історію, ставши найдорожчим лотом аукціону RM Sotheby's, якщо знайдеться охочий заплатити за нього потрібну суму.

Автомобіль із шасі #917-031/026 та мотором #917-031 буде виставлений на торги у місті Монтерей, США, 14 серпня. Навіть з-поміж інших Porsche 917 K екземпляр з номером 22 на борту виділяється своєю історією та славою. За оцінкою аукціону його вартість складає 16–18,5 мільйонів доларів.

Ось список перегонів, у яких брав участь та перемагав Porsche 917 K:

Дата Захід Пілот Номер Результат 14 червня 1970 Le Mans 24 Hours Девід Хоббс/Майк Хейлвуд 22 Н/Ф 12 квітня 1971 Nürburgring 300 KM Юрген Нойхаус 1 1 25 квітня 1971 Krähberg-Rennen Юрген Нойхаус 1 1 02 травня 1971 Interserie Imola Юрген Нойхаус 1 Н/Ф 06 червня 1971 Interserie Zolder Юрген Нойхаус 1 4 20 червня 1971 Internationales Hainz-Finthen Юрген Нойхаус 1 1 04 липня 1971 Interserie Hockenheim Südwestpokal Юрген Нойхаус 1 5 11 липня 1971 Interserie Norisring Юрген Нойхаус 1 Н/Ф 18 липня 1971 Oberpfalz Юрген Нойхаус 155 1 25 липня 1971 Eller-berg-Rennen Юрген Нойхаус 188 1 22 серпня 1971 Interserie Keimola Юрген Нойхаус 1 4 29 серпня 1971 Mendig - Sports Racing Prototypes Юрген Нойхаус 1 1 12 вересня 1971 500 KM Interserie Imola Юрген Нойхаус 1 Н/Ф 03 жовтня 1971 Interserie Hockenheim Preis von Baden-Württemberg Юрген Нойхаус 1 4 10 жовтня 1971 Sauerland Юрген Нойхаус 1 1 03 квітня 1972 Nürburgring 300 KM Юрген Нойхаус 6 5 06 серпня 1972 Interserie Norisring Франц Пеш 29 4 01 жовтня 1972 Interserie Hockenheim Preis von Baden Württemberg Франц Пеш 30 7 24 червня 1973 Interserie Norisring Юрген Барт 23 5 15 липня 1973 Interserie Hockenheim Südwestpokal Юрген Барт 23 5 19 серпня 1973 Interserie Misano, Santa Monica Юрген Барт 23 6 30 вересня 1973 Interserie Hockenheim Preis von Baden-Württemberg Юрген Барт 23 7



Як можна бачити, першим номером спорткара, отриманим у 1970 році, був «22», але вже у наступних змаганнях він виступав під номером «1». Болід ще кілька разів змінював цей номер, однак у 2012 році він потрапив до нинішнього власника і той віддав його на реставрацію професійному реставратору Porsche з Великобританії Полу Ланзанте. Реставратор повернув автомобілю початковий вигляд (але зберіг кузов spyder, який також можна придбати, окремо від автомобіля), а також оригінальний рядний 12-циліндровий мотор об'ємом 4,5 літра, з яким болід 1970 року здатен прискорюватись з місця до 100 км/год менш, ніж за 3 секунди та розвивати максимальну швидкість понад 360 км/год.

Porsche 917 K. Фото RM Sotheby's