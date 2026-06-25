Павло Шаблій разом зі своїм тренером Іваном Салукою на нагородженні

Тернопільський спортсмен Павло Шаблій встановив світовий рекорд у метанні диска на міжнародному турнірі з паралегкої атлетики World Para Athletics Grand Prix. Змагання відбувалися у Тунісі. Про це повідомили в Тернопільській міській раді у четвер, 25 червня.

Гран-прі з паралегкої атлетики проходив з 16 по 19 червня та зібрав провідних спортсменів з усього світу. Павло Шаблій на міжнародному турнірі здобув одразу дві золоті нагороди. Українець переміг у метані булави серед спортсменів класу F51 з результатом 31,82 метра. Також він виборов золото в метанні диска F51, показавши результат 14,16 метра. Останній результат приніс йому новий світовий рекорд.

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Міжнародний паралімпійський комітет назвав Павла Шаблія одним із лідерів української збірної на турнірі. Його успішний виступ допоміг Україні очолити медальний залік разом з Індонезією – обидві команди здобули по 15 золотих нагород.

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Новий світовий рекорд спортсмен встановив у метанні диска

Додамо, що Павло Шаблій є стипендіатом Тернопільської міської ради, яка призначається найкращим спортсменам громади у 2026 році.