Переживання вже позаду, скоро дівчинка знов узможе повернутися до улюблених танців

Кардіологи львівської дитячої лікарні св.Миколая та інтервенційні радіологи лікарні св. Пантелеймона спільно прооперували 12-річну мешканку Львівщини, у якої діагностували відкриту артеріальну протоку, яка мала закритися ще в перші дні життя. Така вада могла привести до серйозних ускладнень.



Рік тому у дівчинки заболіло горло і вона використала спрей для горла. Реакція на спрей була неочікуваною, вона почала блювати кров’ю, що змусило терміново обстежити дитину. Під час обстеження випадково виявили геть іншу приховану небезпеку – відкриту артеріальну протоку в ділянці серця, повідомили у лікарні.



У лікарні кажуть, що ця судина вкрай необхідна кожній дитині внутрішньоутробно, проте в перші дні після народження вона має закритися самостійно. Інакше формується зайвий скид крові, а судини, серце та легені стають більш вразливими.

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«Відкрита артеріальна протока тривалий час може не викликати виражених симптомів серцевої недостатності, але вона рекомендована до закриття з профілактичною метою. Через швидкісний кровотік будь-яка бактеріальна інфекція в організмі, навіть банальна ангіна чи карієс, несе ризик виникнення небезпечного ускладнення: бактеріального запалення оболонок та клапанів серця – інфекційного ендокардиту. Це досить рідкісне ускладнення, але воно може траплятись», – каже кардіологиня Христина Качур.

Скорегувати цю патологію можна без відкритої операції – малоінвазивно, вартість імпланту покриває держава. Кіра майже рік чекала в черзі на спеціальну спіраль за бюджетні кошти.



Малоінвазивне втручання виконали спеціалісти двох медзакладів: кардіологи лікарні св. Миколая та інтервенційні радіологи лікарні св. Пантелеймона. Через один мікропрокол судини в паху фахівці доставили катетер просто до серця дівчинки та встановили у просвіт незакритої протоки мініатюрну спіраль, яка перекриває патологічний витік крові. З часом імплант повністю заростає власними тканинами організму.



Уже за дві години після втручання дівчинка повернулася до палати. Попереду в Кіри кілька місяців ощадного режиму та контрольні огляди, після чого вона зможе повернутися до звичного життя, зокрема танців.