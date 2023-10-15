Новий пакет військової допомоги США для Ізраїлю й України, у випадку його затвердження Конгресом, перевищуватиме 2 млрд доларів. Про це у неділю, 15 жовтня, в інтерв'ю телекомпанії CBS повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Президент Джо Байден чітко дав зрозуміти, що збирається піти в Конгрес із пакетом фінансування для України, а також із підтримкою Ізраїлю, яка триває. Ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити його двопартійну підтримку», – сказав він, додавши, що варто очікувати «інтенсивної взаємодії» між адміністрацією президента США і Конгресом цього тижня.

На репліку журналістів, що йдеться про пакет на 2 млрд доларів, у який входитимуть не тільки Україна й Ізраїль, а й «підтримка Тайваню», Салліван відповів, що «ця цифра буде значно вищою».

Він наголосив, що пакет військової допомоги міститиме «військову техніку, необхідну для захисту свободи, суверенітету й територіальної цілісності України» і «для того, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе в боротьбі з терористами». Зауваження журналістки про Тайвань він не прокоментував.

Радник Білого дому зазначив, що Сполучені Штати мають намір «і далі забезпечувати постачання критично важливих боєприпасів для захисту від російського наступу та продовження наступу в інших регіонах України».

У Білому домі обговорюють можливість обʼєднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю, повідомляють The Washington Post та NBC News із посиланням на джерела.

За їхніми словами, можливість приєднати фінансування України до прохання термінової допомоги Ізраїлю збільшить шанси на те, що конгрес схвалить допомогу Києву, попри протидію з боку частини республіканців у Палаті представників. За даними NBC News, із такою пропозицією виступили конгресмени від обох партій, які підтримують Україну.