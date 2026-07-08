Американські військові знищили понад 60 малих катерів КВІР

У вівторок, 7 липня, американські збройні сили завдали масованих ударів по Ірану та анулювали раніше видану ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти. Це сталося на тлі атак на три танкери в Ормузькій протоці, в яких США звинувачують Іран. Про це повідомили агентство Reuters та Центральне командування військ США (CENTCOM).

Зазначається, що США атакували щонайменше 80 цілей в Ірані. Удари були спрямовані по системах протиповітряної оборони, засобах берегового спостереження, зенітних ракетних комплексах, протикорабельних крилатих ракетах і пускових установках безпілотників. Також стверджується, що американські військові знищили понад 60 малих катерів Корпусу вартових ісламської революції.

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Іранські медіа повідомили про вибухи вранці середи за місцевим часом на головному нафтовому хабі країни – острові Харг, а також на острові Кешм і в південних портових містах Сірік та Бандар-Аббас. За словами кореспондента іранського державного телебачення, кілька людей зазнали поранень унаслідок влучання «ворожої ракети» в комерційний причал у Сіріку. Також повідомлялося про удари по рибальських причалах.

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Водночас у заяві CENTCOM не згадувався острів Харг, через який Іран експортує близько 90% своєї сирої нафти. Востаннє США атакували цей острів у квітні.

Американський чиновник повідомив Reuters, що рішення влади США пов'язане з атаками на комерційні судна в Ормузькій протоці. За даними Британського агентства морської торгівлі, протягом останніх днів три танкери повідомили про атаки в Ормузькій протоці. Тегеран не коментував ці інциденти та не брав на себе відповідальності за них.

Міністерство фінансів США також відкликало видану в червні ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти. Усі операції з іранською нафтою мають бути завершені до 17 липня. На цьому тлі ціна нафти марки Brent зросла до 75 доларів за барель.

Міністерство закордонних справ Ірану засудило цей крок, назвавши його порушенням рамкової угоди про припинення війни, та заявило, що Вашингтон нестиме відповідальність за наслідки. У середу вранці відомство також заявило, що Іран вживатиме всіх заходів, які вважатиме необхідними для захисту своїх інтересів і національної безпеки.

Один зі співрозмовників Reuters назвав дії Ірану «неприйнятними» та заявив, що вони матимуть наслідки. Водночас він наголосив, що американські та іранські переговірники продовжують працювати над остаточною мирною угодою між Вашингтоном і Тегераном.