Спецпредставник Трампа припустив, що адміністрація Трампа може розв'язати питання російсько-української війни за 100 днів

Адміністрація обраного президента США Дональда Трампа прагне знайти рішення щодо російсько-української війни протягом 100 днів від інавгурації нового президента. Про це 8 січня заявив спецпосланець щодо України, якого обрав Трамп, Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Рішення щодо війни Росії проти України Кіт Келлог сподівається знайти «у найближчий перспективі». Конкретних пропозицій представник Трампа не назвав, проте окреслив орієнтовний час, за який адміністрація нового президента має розв’язати питання щодо російсько-української війни.

«Я хотів би поставити ціль на особистому рівні та професійному рівні. Я б сказав, встановимо 100 днів», – заявив той.

За словами Келлога, Дональд Трамп хоче припинити війну «якомога швидше». Водночас спецпредставник наголосив, що президент США не збирається допомогти країні-агресору.

«Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянам, а насправді намагається зберегти Україну та її суверенітет. І він переконається, що це справедливо й чесно», – заявив Кіт Келлог.

На питання журналістів про президентство Джо Байдена, той відповів, що «найбільшою його помилкою» була відмова від розмов з російським президентом Владіміром Путіним. За словами спецпредставника, Дональд Трамп готовий поспілкуватися з Путіним.

Цікаво, що раніше Дональд Трамп заявляв про припинення війни Росії проти України за 24 години після його обрання, а згодом – після його інавгурації 20 січня. Втім, наразі такого часу на розв’язання питання війни Трамп вже не озвучує. Втім, обраний президент нещодавно розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни в Україні через позицію щодо НАТО.

Нагадаємо, 30 грудня США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на майже 2,5 млрд доларів. До нього увійдуть боєприпаси для ППО та безпілотників, артилерійські снаряди, протитанкові комплекси Javelin і AT-4, а також гранати, снаряди для вогнепальної зброї та запчастини.

Попри активізацію адміністрації Байдена перед інавгурацією нового президента, зростає занепокоєння щодо того, що США не встигнуть передати обіцяну допомогу Україні через прихід до влади Трампа. Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово натякав, що може обмежити допомогу Україні.