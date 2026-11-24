США хочуть завершити російсько-українську війну до січня 2027 року

Володимир Зеленський повідомив, що США хочуть, аби Україна та Росія уклали мирну угоду не пізніше січня 2027 року. За словами президента, Україна також прагне якомога швидше завершити війну, але мир має бути справедливим. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Володимир Зеленський розповів, що американська команда переговорників прагне завершити російсько-українську війну до січня 2027 року. Президент наголосив, що також хоче завершення війни, однак «це не має бути виключно за рахунок України». Він також зауважив, що Росія має демонструвати зацікавленість у мирі, а «не демонструвати амнезію і годувати нас історичними довідками».

Президент зазначив, що в разі небажання Кремля досягти миру США мають посилити тиск на Москву. Він також повідомив, що Україна проситиме Конгрес США посилити санкційний тиск на РФ у разі її відмови від конструктивної дипломатії.

«Ми будемо продовжувати робити все, щоб війна закінчилась. Але в той самий момент, безумовно, будемо комунікувати з двома партіями нового Конгресу, просити санкції проти Росії і підтримку для нас. Без цього просто неможливо. Якщо “рускіє” не хочуть закінчувати війну, їх треба примусити. Якщо хтось не може примусити, значить, інший повинен примусити. І, значить, мають з'являтися інші умови або люди. Або має бути така підтримка України й такі санкції проти Росії, щоб це було сигналом для “рускіх”, що треба сідати й закінчувати», – наголосив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, 10 та 11 листопада в ОАЕ відбулися мирні переговори за участі технічних команд України та Росії за посередництва США. Загалом обидва раунди тривали менше п’яти годин. Результатом перемовин стала домовленість між Україною та РФ про проведення масштабного обміну полоненими. Разом з тим Володимир Зеленський повідомив, що 11 листопада Україна вкотре відмовилася від територіальних поступок Росії, зокрема від виведення своєї армії з Донбасу.

19 листопада Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо долучення до переговорного процесу представників Європи.