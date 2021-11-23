США розглядають введення нових санкцій проти Росії, включно з персональними санкціями проти Путіна, у випадку вторгнення РФ в Україну. Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

Наразі Білий дім веде перемовини з європейськими партнерами щодо розробки нового пакету санкцій проти Росії на випадок нового вторгнення в Україну. Пропонується ввести до закону про державну оборону на 2022 рік можливість ввести «нові істотні санкції» проти посадовців Кремля включно з Володимиром Путіним у випадку ескалації війни з боку Росії.

Також поправка голови Сенату з питань міжнародних відносин Боба Мендеса закликає до додаткових санкцій проти газогону «Північний потік-2».

CNN також стведжує, що США попередили Україну про ведення російським ФСБ дестабілізуючої діяльності всередині України, щоб розпалити суспільство проти президента Зеленського.

Санкції проти РФ були введені в 2014 році у відповідь на російську агресію щодо України та анексію Криму. Переважно санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу США для деяких російських банків і компаній і забороняють форми фінансової допомоги і брокерської діяльності російським фінансовим установам.

Під санкції попадали не лише російські компанії, а й наближені до президента Росії Володимира Путіна чиновники та олігархи. Попри це, сам Путін увесь цей час уникав персональних санкцій.