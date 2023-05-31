Запуск ракети з протиповітряної системи Patriot

Пентагон повідомив про виділення нового пакету оборонної підтримки України, який включатиме, зокрема, ракети для протиповітряних систем Patriot, HIMARS, системи Avenger та ПЗРК Stinger. Про це американське оборонне відомство повідомило у середу, 31 травня.

Як повідомляється, США нададуть Україні ще 300 млн доларів нової військової допомоги в пакеті, який, включатиме боєприпаси для української системи протиракетної оборони.

У переліку також увійдуть:

ракети для протиповітряних систем Patriot;

ПЗРК Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

ракети AIM-7 Sparrow для ППО;

зенітно-ракетний комплекс Avenger;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

105-мм танкові боєприпаси;

високоточні авіаційні боєприпаси;

некеровані авіаційні ракети класу «повітря – земля» Zuni;

боєприпаси для безпілотних літальних апаратів;

протитанкові комплекси АТ-4;

понад 30 млн набоїв до стрілецької зброї;

обладнання та системи розмінування;

прилади нічного бачення;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Це 39-тий пакет допомоги, згідно з яким США передають Україні військову техніку зі сховищ Міністерства оборони в рамках повноважень президента США, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. США виділяють понад 37 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з моменту вторгнення Росії. Пентагон також визнав, що зробив помилку в бухгалтерському обліку, яка завищила суму вартості обладнання, що надходить до Києва. Розраховуючи кошториси пакета допомоги, Міністерство оборони враховувало витрати на заміну озброєння, наданого Україні, тоді як мало враховувати фактичну вартість надісланих систем, повідомили Голосу Америки чиновники.

За словами чиновників, ця помилка, як очікується, вивільнить приблизно 3 мільярди доларів, доступних для додаткової допомоги Україні. Раніше цього року Москва почала відновлений наступ на Україну, який зупинився, а Київ готується до масштабного контрнаступу, який, як очікується, розпочнеться найближчими днями чи тижнями, пише «Голос Америки».