Ракети до систем ППО надійдуть найближчим часом

Сполучені Штати Америки терміново надішлють до України 500 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS. Про це у суботу, 9 листопада, повідомило The Wall Street Journal із посиланням на анонімного посадовця адміністрації президента США Джо Байдена.

Ракети з ще не оголошеного пакета допомоги надійдуть до України найближчим часом, проте коли саме, співрозмовник видання не уточнив. Зазначається, що ракети для ППО нададуть через збільшення кількості атак російських безпілотників на територію України.

Щодня по українських областях випускають від 50 до 100 ударних БпЛА. За словами джерела WSJ, 500 ракет для систем ППО Patriot та NASAMS мають задовольнити потребу України у посиленні протиповітряної оборони до кінця 2024 року.

Ще однією з причин термінової відправки військової допомоги WSJ називає бажання чинної адміністрації передати Україні озброєння до того, як пост президента США обійме новообраний Дональд Трамп. Попри те, що він досі не озвучив свою позицію щодо України, у Білому Домі припускають, що його каденція може стати загрозою для допомоги України у війні проти російських окупантів.

До слова, раніше видання Politco повідомило, що в адміністрації Байдена планують надіслати Україні військову допомогу на понад 6 млрд доларів до інавгурації Трампа. Гроші залишилися з оголошеного у квітні 2024 року пакета допомоги на 61 млрд доларів.