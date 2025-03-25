США, Україна та Росія домовились про унеможливлення атак на комерційні судна у Чорному морі

Під час перемовин у Ер-Ріяді Саудівської Аравії, що тривали з 23 по 25 березня, США домовились з українською та російською делегаціями унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, а також у дописі міністра оборони України Рустема Умєрова.

«Сполучені Штати і Росія домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі», – йдеться у повідомленні Білого дому.

Водночас Рустем Умєров наголосив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням цієї домовленості та розглядатиметься як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі, а також як загроза національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.

Також у повідомлення Білого дому вказано, що США, Україна та Росія продовжують здійснювати заходи для реалізації угоди щодо припинення атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Крім того, США вкотре наголосили на необхідності припинити «вбивства з обох сторін російсько-української війни».

США вкотре підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільненні цивільних та поверненні депортованих Росією українських дітей.

«Сполучені Штати продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, укладених в Ер-Ріяді», – наголосили у Білому домі.

Міністр оборони України зауважив, що для впровадження домовленостей необхідно найближчим часом провести додаткові технічні консультації для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей.

Водночас російська інформаційна агенція ТАСС з посиланням на повідомлення Кремля пише, що домовленість про припинення атак набере чинності лише після зняття низки санкцій з Росії. Йдеться, зокрема, про «Россельзозбанк» та інші фінансові установи, які забезпечують торгівлю в агропромисловому комплексі. Також Росія вимагає включення цих банків до міжнародної системи SWIFT.

Серед інших вимог Росії – зняття санкційних обмежень з компаній-виробників та експортерів продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з цими вантажами. Зняття обмежень на обслуговування в портах суден та санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством. Зняття обмежень на постачання до Російської Федерації сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. За результатами перемовин США ухвалили рішення щодо відновлення надання військової допомоги Україні та розвідданих після паузи внаслідок суперечки двох президентів в Овальному кабінеті. Своєю чергою Україна висловила готовність до 30-денного повного припинення вогню вздовж всієї лінії фронту.

18 березня між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним відбулась телефонна розмова. Результатами цього діалогу стала згода Путіна на 30-денне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. 19 березня під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського український президент також висловив готовність припинити удари по енергетичних об’єктах.