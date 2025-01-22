Американська гаубиця М777

Сполучені Штати Америки планують збільшити виробництво 155-мм артилерійських стволів для гаубиць М777 та самохідних артилерійських установок М109 через стрімкий зріст попиту з боку України. Про це повідомили The War Zone та Breaking Defence.

Наразі у США на виробництві 155-мм артилерійських стволів для гаубиць М777 та самохідних артилерійських установок М109 спеціалізується лише один завод – Watervliet Arsenal. Протягом останніх трьох місяців він збільшив виробництво стволів, однак все одно не може повністю задовольнити потреби України.

У грудні 2024 року міністерство оборони США виділило 161 млн доларів для відкриття другої лінії з виробництва стволів. З цієї суми, зокрема, планують профінансувати закупівлі, вдосконалення цехів, виробниче обладнання та інструменти. Планується, що за рахунок збільшення фінансування, у США зможуть додатково виробляти приблизно 10 стволів на місяць.

Наразі у США шукають підприємство, яке зможе запустити другу лінію з виробництва стволів. Воно зможе розпочати роботу приблизно через 12-18 місяців після укладання угоди.

Потреба у збільшенні темпів виробництва 155-мм артилерійських стволів пов’язана з попитом України, який стрімко зріс після початку повномасштабного вторгнення Росії. Зазначається, що гаубиці М777 та самохідні артилерійські установки М109 активно використовуються Збройними силами України. Щодня з цих систем українські військові здійснюють від 2 тис. пострілів.

Скільки саме гаубиць та артилерійських установок перебуває на озброєнні України невідомо. Однак у грудні 2024 року Пентагон повідомляв, що від початку російського вторгнення передав Силам оборони понад 200 гаубиць M777, ще щонайменше чотири M777 передала Канада, ще шість гаубиць Україна отримала від Австралії.

Зазначається, що раніше Україна інформувала США, що потребує щонайменше 3 тис. 155-мм артилерійських стволів на добу.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року газета The Telegraph повідомила про намір британської оборонної компанії BAE Systems відкрити у Шеффілді артилерійський завод з виробництва буксированих гаубиць М777, аби поставити їх Україні.