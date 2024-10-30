США ввели нові санкції проти майже 400 компаній та фізичних осіб за сприяння військово-промисловому комплексу Росії й ухиленню від санкцій. У середу, 30 жовтня, Державний департамент США запровадив санкції проти більш ніж 120 осіб та організацій, а Міністерство фінансів США ввело санкції щодо понад 270 осіб та організацій, передає інформагентство «Укрінформ».

Державний секретар США Ентоні Блінкена наголосив, що Америка ввела санкції проти кількох секторів, важливих для підтримки російського ВПК. Зокрема Держдеп ввів обмеження проти третіх країн, які допомагають Росії обходити запроваджені раніше санкції, проти посадовців російського Міноборони, оборонних компаній країни-агресора, а також тих, хто підтримує розвиток російського майбутнього виробництва та експорту енергоносіїв.

«Ми вводимо санкції проти кількох компаній з КНР, які експортують товари подвійного призначення та заповнюють критичні прогалини російського ВПК, а також проти юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із підтримкою режимом Лукашенка оборонної промисловості РФ», – заявив Ентоні Блінкен.

У санкційних списках серед посадовців Міністерства оборони Росії, призначених цього року, фігурує ім’я Анни Цивільової. Вона є дружиною губернатора Кемеровської області та нібито двоюрідною племінницею Володимира Путіна.

Своєю чергою Мінфін США ввів обмеження проти 275 осіб і організацій, причетних до постачання Росії передових технологій і обладнання, які використовуються у війні проти України.

Так, обмеження застосували проти низки компаній і розгалужених мереж оминання санкцій у 17 країнах, серед яких Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд і Туреччина. Під санкції також потрапили російські внутрішні імпортери та виробники ключових ресурсів й іншого обладнання для російської військово-промислової бази. При цьому уточнюється, що покарання запроваджені проти матеріально-технічних, технологічних, виробничих і аерокосмічних компаній Росії, які закуповують або виробляють військову продукцію чи ключові її компоненти.

У списках згадують Інститут випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки у Москві, ЗАТ «Інтелект Машина», ТОВ «Конструкторське бюро “Спектр Інжиніринг”», ТОВ «АМ Логістик», Інститут проблем передачі інформації РАН та інші.

Окрім того, Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти близько 40 іноземних компаній та розширило контроль над майже 50 іншими організаціями для боротьби з нелегальними потоками чутливих товарів до Росії. Відомство також обмежило експорт хімічних речовин-прекурсорів (реагентів – ред.) до Росії та Білорусі.

Нагадаємо, на початку вересня США запровадили санкції проти Росії та Ірану через передачу балістичних ракет. За кілька годин нові санкції проти Ірану та Росії оголосила Велика Британія.