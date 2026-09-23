США запросили Путіна на саміт G20 для зустрічі з Трампом

Сполучені Штати Америки запросили російського диктатора Владіміра Путіна на саміт G20 у Маямі, який має відбутися в середині грудня. Про це повідомив Державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами, передає «Європейська правда».

За словами Марко Рубіо, США відкриті до діалогу з Росією. Він зауважив, що Дональд Трамп та Владімір Путін вже щонайменше 10 разів спілкувалися телефоном, тож американська сторона запросила російського диктатора на саміт G20 у Маямі, щоб зустрітися з президентом США та очільниками інших країн.

«Ми запросили президента Путіна на цю зустріч. Ми вважаємо, що це для нього нагода поспілкуватися не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами. Ми сподіваємося, що він прийме це запрошення», – сказав Марко Рубіо.

Водночас Рубіо зазначив, що зустрічі Трампа та Путіна має передувати «чимало зусиль», щоб забезпечити «конкретний результат» під час перемовин президента США та російського диктатора.

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«Звісно, ідеальним варіантом була б зустріч, яка принесла б конкретний результат. А це значною мірою означає, що попередньо потрібно докласти чимало зусиль. Але якщо ні, то, можливо, якщо президент Путін візьме участь у саміті G20 у грудні, це, безперечно, стане для них нагодою поспілкуватися та обговорити питання», – сказав Марко Рубіо.

Зауважимо, що 21 вересня Bloomberg писав, що Путін, ймовірно, не буде присутній на саміті G20. Проте російський диктатор має намір відвідати іншу подію – саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), що відбуватиметься у Китаї в листопаді цього року.

До слова, у вівторок, 22 вересня, Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Президенти обговорили надання Україні ліцензії на виробництво ракет для ЗРК Patriot, а також умови енергетичного перемирʼя з Росією.

Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп не зміг відповісти, чи погодиться Путін на тристоронню зустріч з президентами України та США на саміті G20, але запевнив, що російський диктатор прагне миру.

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Нагадаємо, 11 вересня Володимир Зеленський повідомив, що готовий зустрітися з Владіміром Путіним у грудні на саміті G20. Це не перша пропозиція президента України зустрітися з очільником Кремля. Однак росіяни щоразу заявляють, що зустріч Зеленського та Путіна можлива лише в Москві.