Дональд Трамп анонсував додаткові мита та штрафи для Індії

Сполучені Штати Америки запровадять мито в розмірі 25% на товари з Індії, а також накладуть на країну штраф за те, що вона купує енергоносії та зброю в Росії. Про це заявив у середу, 30 липня, президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що «хоч Індія є нашим другом», США мали з нею невеликий обсяг торгівлі. Президент пояснив це тим, що індійські тарифи «занадто високі, одні з найвищих у світі», а також вони мають монетарні торгівельні бар’єри. Крім того, Трамп засудив Індію за активну торгівлю з Росією та анонсував підвищення мит на індійські товари.

«Вони завжди купували переважну більшість військового обладнання у Росії і є найбільшим покупцем енергоресурсів у Росії, разом з Китаєм, у час, коли всі хочуть, щоб Росії припинила вбивства в Україні», – написав Трамп.

Товари з Індії обкладуть митами у розмірі 25%. Крім того, за словами Трампа, країна отримає штраф – водночас його обсяг президент США не уточнив.

За словами Трампа, тарифи запровадять з 1 серпня 2025 року.

Зазначимо, що у 2024 році російська нафта становила 36% імпорту Індії та майже 20% в імпорту Китаю.